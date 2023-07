Fiera di l’Alivu : Montegrossu fête son arbre d’exception

Artisans et producteurs sont présents tout au long de ce week-end, à Montegrossu, au village de Montemaiò pour la 33e édition de la Fiera di l’Alivu, où l’arbre fruitier et ses perles noires, sont mis à l’honneur.



Dès l'ouverture ce samedi, le public a afflué dans les ruelles du village pour découvrir les spécialités de chaque exposant. Glaces artisanales pour se rafraîchir, dégustation de vin, de miel et d’huile d’olive bien sûr, mais aussi des produits cosmétiques aux saveurs nustrale, des bijoux ou encore des bandes dessinées : les visiteurs avaient sur place le choix et la qualité vantés à midi, à l'heure des allocutions officielles, par de nombreux élus et de nombreuses personnalités à l’ombre des aulnes de la place de l’église…





Le même principe

" Cette 33e édition de la Fiera di l’Alivu qui est toujours organisée sur le même principe que celui des années précédentes. Un concours oléicole, le 15e pour cette année, mais c’est aussi des démonstrations de taille d’olivier, de presse d’olives et de dégustations avec le SIDOC (Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de Corse). Il y a deux gammes d’huile d’olive et les saveurs que l’on peut découvrir" rappelle Jean-Marc Rocchi, président du Foyer Rural de Montegrossu et de la Ffraac.

"A Fiera di l’Alivu c’est aussi des rencontres et des échanges de réflexions entre les professionnels, les amateurs et les différentes institutions, pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la profession.

"Après deux années de sécheresse, nous avons travaillé avec les oléiculteurs sur le thème de l’olivier face au changement climatique. S’est également posée la question de l’oléiculture et du monde oléicole à l’avenir. Nous cherchons tous ensemble des solutions pérennes", continue Jean-Marc Rocchi.





Un projet européen

Paul-Joseph Caitucoli, conseiller territorial, président de la commission des affaires européennes et internationales, a annoncé lors de l’inauguration de la foire, la création d’un nouveau projet européen qui permettra de promouvoir de manière plus appuyée, ce genre d’événements



" C’est un travail qui remonte à 2004, avec le Resame que nous avions créé à l’époque du Crepac (comité Regional d’expansion et de promotion agricole de la Corse ). Aujourd’hui, nous avons réactivé, avec la Fiera di u Turisimu Campagnolu a Filitosa, ce réseau qui existe depuis une trentaine d’années. Avec la FRRAC et les communes où se déroulent ces manifestations, il y a un grand projet européen qui va connecter ces villages et ces manifestations pour pouvoir les développer ensemble et les promouvoir ensemble à travers un circuit comme on l’a déjà fait, mais lui en lui donnant plus de consistance, en adossant les communes et la fédération des foires ". Une nouvelle et agréable surprise notamment pour le président de la Ffraac Jean-Marc Rocchi et les différents acteurs de ces manifestations.



Sur le champ de foire, on note également la présence de l’association France Olive, représentée par Laurent Belorgey son président.

" Je suis déjà venu il y a 4 ans. A Fiera di l’Alivu est un événement important et c’est l’occasion de revenir à la rencontre des producteurs corses et de cette fête. Après deux années difficiles dues à la sécheresse avec des récoltes catastrophiques, nous avons vu les arbres : ça se présente plutôt mieux aujourd’hui, mais avec la culture de l’olivier, tant que nous ne sommes pas au moulin, nous ne sommes jamais sûrs du résultat".

France Olive est une interprofession qui regroupe tous les acteurs de la filière : les pépiniéristes, les producteurs, les moulins, les coopératives et les négociants en huile.



"Cela permet aussi de traiter des sujets transversaux, comme la conférence organisée par le Foyer Rural de Montegrossu sur la sécheresse. Nous menons des actions en collaboration avec les syndicats, notamment sur les dates de floraison, l’impact du changement climatique sur la culture de l’olivier ou la pollinisation des variétés et ses décalages qui peuvent poser des problèmes à l’avenir ".





Une huile d’olive nustrale réputée

" Chaque bassin a su conserver ses variétés ancestrales et endémiques. Avec l’huile corse et ses deux typicités, on a deux savoir-faire qu’il faut absolument conserver".





Ce dimanche, les stands rouvriront à partir de 9h30. Avec au programme deux démonstrations de taille d’Olivier à 10h30 et à 17 heures.

A 18 heures, en l’église Saint Augustin de Montemaiò, sera célébrée la messe, comme pour chaque foire. A 19h30, Guillaume Santini animera l’apéritif avant de laisser la place a I Voci di a Gravona pour un concert gratuit.