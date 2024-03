Fête du Timbre 2024 : deux jours d'animations à Bastelicaccia

Les passionnés de philatélie mais aussi les curieux sont conviés à la salle des fêtes de Bastelicaccia les samedi 9 et dimanche 10 mars de 9 à 17 heures. La Poste Bastelicaccia et Philapostel Corse y ouvriront leurs portes pour une célébration haute en couleurs de la Fête du Timbre. Au cœur de cette rencontre, une exposition dévoilera aux visiteurs un univers foisonnant de timbres, de cartes postales et de marcophilie. La thématique phare de cette année, la navigation, promet de transporter les visiteurs vers des horizons lointains et empreints d'aventure. Un bureau de poste temporaire, paré d'un cachet philatélique exclusif, sera spécialement mis en place pour l'occasion, offrant aux collectionneurs une occasion unique de marquer leurs souvenirs d'une empreinte singulière.

Mais la Fête du Timbre ne s'arrête pas là ! Des ateliers gratuits de calligraphie et de mosaïque seront ouverts à tous, petits et grands, pour laisser libre cours à la créativité et à l'imagination. Une exposition mettant en lumière le talent des peintres locaux ainsi qu'un stand animé par Corsica Clean Nature Ajaccio enrichiront également l'expérience des visiteurs.