Festival : la Corse représentée sur les Champs-Élysées

Le Festival.

Avec la volonté affirmée de ne pas priver les festivaliers du meilleur du cinéma indépendant français et américain malgré les conditions sanitaires actuelles, la 9e édition de Champs-Élysées Film Festival se déroulera 100% en ligne et gratuitement du 9 au 16 juin. « Notre ambition aujourd’hui est de pouvoir présenter au public la jeune création du cinéma indépendant français et américain qui a plus que jamais besoin d’être soutenue et mise en lumière. Par solidarité avec tou·te·s, et pour la première fois dans son histoire, le festival sera accessible gratuitement et cela dans toute la France depuis notre site internet » explique Sophie Dulac, Présidente et Fondatrice du festival.



Compétition des longs.

Ils sont six à concourir dans cette compétition de longs métrages français. Parmi eux, le réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci avec son film La Nuit Venue que l’on a hâte de découvrir et qui a déjà obtenu le prix de la mise en scène et la meilleure musique à St Jean de Luz. Prévu sur les écrans le 1er avril dernier, il a souffert, comme tant d’autres, de la crise sanitaire. Face à lui, trois documentaires, un film franco-colombien et À l’abordage de Guillaume Brac (Tonnerre, L’île au trésor) sont en lice pour décrocher un prix doté de 11000 € remis par la Banque Transatlantique. A noter que le jury est présidé par la réalisatrice Mounia Meddour qui était venue à Bastia en octobre dernier présenté Papicha au Festival Arte Mare.



Musique et cinéma.

Barbara Carlotti est également à l’affiche de ce festival. La jeune chanteuse assure la soirée d’ouverture avec un showcase le mardi 9 juin à 19 heures avant la projection de Jumbo de Zoé Wittock avec Noémie Merlant, un film qu’on aurait dû découvrir en salle en avril, également reporté pour cause de fermeture des salles. Elle fait également partie du jury des courts métrages au côté de Marie Losier ou Etienne Jaumet. Ils auront la lourde tâche de départager une belle compétition de courts avec notamment Miss Chazelles de Thomas Vernay (primé à Clermont) et l’étonnant Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui. Enfin, elle présente son court métrage, Quatorze ans, tourné du côté de Corte dans une sélection parallèle intitulée Musique et cinéma. A ses côtés, le formidable Jusqu’à l’os de Sébastien Betbeder et Rise, un étonnant documentaire expérimental de Bárbara Wagner et Benjamin de Burca, découvert à Clermont.



Bonus.

En plus de Barbara Carlotti dont la musique de Quatorze ans est utilisé dans la bande annonce du Festival (voir vidéo ci-dessus), la programmation musicale est riche avec plusieurs sets et une playlist de Rebeka Warrior. Le dernier clip de cette artiste est mis en scène par la réalisatrice Claire Burger, présidente du jury du dernier festival de Lama.