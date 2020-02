Festival du film italien de Bastia. Benvenuto Presidente, une farce politique d’actualité

En 2013 le film avait obtenu trois nominations aux Nastri d'argento, une aux EFA et 8,5 millions d'euros de recettes au box-office. Six ans après, voilà donc le retour Claudio Bisio dans le rôle de Garibaldi dans la suite de ce film et tout naturellement intitulé « Bentornato Presidente », réalisé par Giancarlo Fontana et Giuseppe G. Stasi.





En fait, huit années se sont écoulées depuis l’élection de Peppino Garibaldi comme président de la république italienne. Il en avait fini avec la politique et était retourné dans ses montagnes avec sa femme Janis. Las, celle-ci souffre de cette vie trop paisible. Elle ne reconnait plus l’homme passionné qui voulait transformer l’Italie et dont elle était tombée amoureuse. Son pays étant confronté à un énième casse-tête politique, celui de former un gouvernement, elle accepte de retourner à Rome avec leur fille Guevara. Dilemme pour Peppino : reprendre sa vie de politicien ou perdre ce qu’il aime.





Un film étonnement d’actualité, inspiré de la réalité politique italienne ! Une farce politique drolatique qui,sous son aspect divertissant, est très pertinente et lucide sur le contexte actuel italien. Une comédie haute en couleur qui dépeint le monde politique italien et le pouvoir.

« A la base c’est une comédie, car la politique en Italie est aujourd’hui risible » souligne le réalisateur Giuseppe Stasi. «Le film n’a pas très bien marché car il a été mal perçu. Les gens croyaient que c’était un film politique».





Dans ce long métrage de 2019, Gugliemo Poggi joue le rôle de Danilo Stella, vice-Premier Ministre. «Ce qui m’a plu dans ce rôle c’est que mon personnage est courageux, même s’il ne sait rien faire » explique G.Poggi qui souligne qu’il s’agit là de son premier rôle important dans un long métrage. A 29 ans, ce jeune acteur se partage entre cinéma et théâtre. Et ses projets sont nombreux.

*Le film a été projeté lundi et mardi au théâtre et au studio et le sera encore ce mercredi 5 février à 16h45 au cinéma de Furiani.