Festival "Cine donne" : quand les lycéens de Jean-Nicoli restaurent des livres anciens

Des élèves du lycée professionnel Jean-Nicoli à Bastia, cumulant les difficultés, se découvrent un nouvel avenir en restaurant des livres anciens très abimés par les bombardements de la seconde guerre mondiale. Ces livres, perdus pour tout le monde, retrouvent grâce à leur travail toute leur place au sein de la bibliothèque patrimoniale, haut lieu d’étude et de prestige.





A la suite de ces apprentissages, ils développent des projets plus ambitieux, tous inspirés par les collections de la bibliothèque patrimoniale. Cette jeunesse, en marge de la réussite scolaire, restaure sa confiance et réalise ce que signifie apprendre, devenant apte à faire des choix en toute conscience.





Parmi les projets de la réalisatrice Carole Grigy, un film qui raconte 200 ans d’histoire entre la France et l’Egypte et qui met en scène la mezzo-soprano égyptienne Farrah El-Dibany. « Celle-ci découvre l’histoire singulière, pleine de passion entre la France et l’Egypte qui a permis la naissance de l’égyptologie et la conservation du patrimoine égyptien. Farah redécouvre sa propre histoire dont elle ignorait beaucoup de moments et dont elle n’avait pas forcement la vision. La force du projet est d’offrir une vision d’ensemble à cette histoire qui est assez exceptionnelle ».



« D’autres chemins pour apprendre »

Scénario : Carole Grigy

Musique : Pierre Gambini

Son : Marc Watterlot

Montage : Gaëtan Le Martelot

Production : Grand Angle Productions

Distribution : GAD Distribution

A voir lors de ce festival « Cine Donne » ou en programmation sur Via Stella.