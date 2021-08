Femu a Corsica demande trois signes forts au gouvernement et lance un appel à la mobilisation

Une stratégie guerrière

Femu dénonce également la « stratégie guerrière » du Préfet de Corse qui « outrepasse ses prérogatives, notamment quand il bloque le versement de 30 millions € de Dotation de Continuité Territoriale sous le motif qu’il veut avoir un droit de regard sur la nature des investissements. Quand il continue de faire le tour des communes et intercommunalités avec des propositions de contrats PTIC sans associer la Collectivité de Corse, ni débattre des choix des projets et infrastructures, cela en contradiction totale avec les propos de Mme Gourault lors de sa dernière visite en Corse au printemps dernier. En changeant de règle de financement pour ramener, de fait, la participation de l’Etat à 30% » contre 70% prévus initialement. « Quand enfin, de manière assez étrange et nauséabonde, rappelant la manière manipulatoire utilisée à l’époque par le Préfet Bonnet pour créer les conditions d’un affrontement entre Corse, l’actuel Préfet refuse des AOT dans la région de Carghjese à des militants nationalistes connus, alors que ces AOT sont attribués, de manière régulière, depuis 31 ans par les services du Domaine public maritime et qu’ils ne contreviennent absolument pas au PADDUC ». Une décision que Femu qualifie « de large partialité, au premier motif ubuesque de « trouble à l’ordre public », alors même qu’une des structures a été victime d’un incendie volontaire en avril. Ces agissements préfectoraux à la tête du client ont sans conteste une dimension politique. Ils sont aussi dangereux ! ». Un Préfet dont les Nationalistes, toutes tendances confondues, espèrent le départ avant que la situation, déjà très tendue, ne dégénère.



De la pédagogie

Autre point négatif : le traitement de la crise sanitaire par le gouvernement et la stigmatisation dont sont victimes les personnels soignants qui « sont de nouveau obligés de mettre en place un Plan blanc, faute de moyens alloués aux hôpitaux ». Femu a Corsica prône une gestion de proximité, conjointe avec la Collectivité de Corse et décentralisée, misant sur la pédagogie active. « Le préfet a fait de nouvelles annonces sans véritable coordination. Il faut s’appuyer sur les réseaux de proximité, les médecins libéraux, les pharmaciens, les unités hospitalières et cliniques. Les menaces de suspension de salaires, voire de licenciement, sont indécentes, ainsi que toutes les atteintes peu proportionnées aux libertés fondamentales. Il faut convaincre et non contraindre. Il faut rassembler et non cliver, et surtout répondre en termes de moyens de politiques de santé, ce qui n’a pas été le cas ! ». Autre point de tension : la décision d’obliger les étudiants corses en Sciences de l’éducation de faire leur stage de Master 2 sur le continent, et d’envoyer, à leur place, des étudiants du continent faire leur stage sur l’île. « Nous sommes solidaires des étudiants qui refusent cela, ils font leur master en Corse et ont vocation à revenir en Corse. C’est donc une mobilité contrainte. Cela peut paraître un détail, mais n’est qu’une manifestation de plus de la volonté jacobine du gouvernement en Corse », précise Jean-Félix Acquaviva.



Trois signes forts

Ces faits « inquiétants » actés, le parti majoritaire prévient solennellement le gouvernement « de changer clairement et rapidement de méthode ». Il demande trois signes politiques forts immédiats. En premier lieu, le rapprochement et la libération conditionnelle des prisonniers politiques, conformément au droit, et ce, avant la fin de l’année : « On ne peut plus continuer comme ça ! », assène le député de Haute-Corse. Deuxième signe : un transfert de compétences dans le cadre de la Loi 4D, examinée en septembre au Palais Bourbon : « On peut avancer par paliers, notamment au niveau des moyens de lutte contre la spéculation foncière et immobilière. Le gouvernement a la possibilité d’ouvrir avec nous des discussions pour trouver des solutions et les traduire d’un point de vue législatif dès octobre dans la Loi 4D ». Le troisième signe fort pourrait être donné dans la prochaine Loi des finances par des solutions fiscales « prémices d’un statut fiscal et social adapté à l’insularité pour les entreprises. Même si elles sont imparfaites, ce seraient déjà des avancées pour sortir de la crise économique liée à la crise COVID ».



Un appel à la mobilisation

Deux rendez-vous législatifs qui augurent d’une mobilisation accrue à la rentrée. Dès le 22 août, Femu a Corsica appelle les Corses à « s’associer aux commémorations des événements d’Aleria aux côtés de l’association Aleria 75 et de tous ceux qui ont participé à la prise de la cave Depeille, et au-delà, à l’éveil des consciences dans les années 60 et 70. Ces commémorations revêtent une dimension symbolique et politique particulière au regard du rapport actuel à l’Etat et au lendemain de la troisième élection territoriale consacrant de manière démocratique les demandes claires du peuple corse vis-à-vis de Paris ». En septembre, le parti organisera avec la démarche Fà Populu Inseme une université politique « dans le but de déployer une action d’investissement du terrain politique et sociétal complémentaire de l’action institutionnelle ». En décembre se tiendra le Congrès du parti avec au programme le renouvellement des instances et l’actualisation de sa feuille de route stratégique. « En attendant ces rendez-vous majeurs, notre plus grand souhait est de voir, enfin, bouger les lignes pour un dialogue clair, respectueux et fructueux, permettant de réinscrire la question corse dans sa dimension symbolique et historique, au service d’une solution politique globale pour notre île ».



N.M.