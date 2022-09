Femu a Corsica : « L’autonomie n’est pas qu’une revendication statutaire, c’est un état d’esprit qui sous-tend notre action »

- Vous comptez vous appuyer sur ce qui a déjà été fait. C’est-à-dire ?

- Nous voulons faire une démonstration simple à partir de ce qui a déjà été fait dans tous les domaines : l’eau, le foncier, le logement, la langue… Ce qu’on a pu faire avec la Collectivité de Corse, ce que l’on pourrait faire encore mieux et plus largement dans certains domaines. En même temps, faire la démonstration de ce que l’on ne peut pas faire, de ce qui nous bloque aujourd’hui. Par exemple, la revitalisation des villages est bloquée par la Loi Montagne qui est un peu trop contraignante, alors que, par ailleurs, certaines de ses applications, qui sont faites par l’État et la DDTM en particulier, sont trop permissives dans certaines communes. Lecci, Zonza… se sont vues accorder des permissions assez incroyables depuis une dizaine d’années ! Dans le cadre d’une autonomie, la Collectivité aurait son mot à dire pour éviter le mitage horrible de tels lieux. L’autonomie, ce n’est pas qu’une revendication statutaire, c’est aussi un état d’esprit qui anime chacun d’entre nous et sous-tend notre action.



- Qu’entendez-vous par là ?

- L’autonomie, c’est bien évidemment un statut qui nous permettra de vivre mieux sur notre terre. En même temps, cela part de nous-mêmes, d’un état d’esprit, de notre volonté d’être des gens autonomes dans nos têtes et de répondre aux problématiques actuelles par des politiques innovantes sur la base de nos fondamentaux. La collectivité de Corse l’a déjà fait. Elle a été en avance par rapport au niveau national concernant la crise des gilets jaunes en mettant en place la conférence sociale. Elle a initié des processus innovants comme « Una Casa per tutti, Una casa per ognuni ». Des lois sont aujourd’hui portées par nos députés, comme le travail effectué par Jean Félix Acquaviva sur la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. C’est déjà être autonome par nous-mêmes, grâce à des initiatives citoyennes, militantes, issues du mouvement nationaliste, mais pas que ! Des initiatives viennent aussi de la société civile. Par exemple, l’initiative de terrain « Da per noi » portée par des militants à l’échelle de la Corse, l’initiative « PraticaLingua », un outil d’éducation populaire de corsophonisation de la société, des initiatives de contournement intéressantes comme « Scola Corsa » qui permet à des jeunes Corses d’apprendre les bases de la vie à partir de la langue corse et de devenir des locuteurs affirmés assez rapidement. Ces initiatives prouvent que nous pouvons être innovants. Évidemment, il faut pérenniser tous ces dispositifs, cela demande une relation stable avec l’État, un partage des responsabilités, et une prise de responsabilité ferme de notre part. C’est pour cela que je parle d’état d’esprit. Nous devons être autonomes par nous-mêmes et obtenir ce statut qui nous permettra de continuer à exister.



- En même temps, vous restez prudents ? Vous n’y croyez pas ?

- Nous sommes prudents parce qu’il n’y a pas de signes affirmés de l’État. Il y a bien eu ce protocole d’accord historique entre le ministre et le président de l’Exécutif avec des mots forts employés : « une autonomie de plein droit et de plein exercice », « une volonté de résoudre 60 ans de conflit ». C’est la base, mais nous voulons que cette base s’enracine et devienne le document qui transforme la Corse de demain. Aujourd’hui, l’Etat n’a pas donné de signes tangibles concernant, par exemple, la justice et la vérité pour Yvan Colonna. Le syndicat UFAP, qui s’est exprimé, a renforcé nos doutes sur les conditions de l’assassinat d’Yvan Colonna. On pense aussi à la libération des prisonniers politiques, en particulier Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, au sort des anciens prisonniers et à l’inscription au Fijait qui doit être retirée, tout comme les amendes. Nous avons été récemment à la manifestation en soutien à Félix Benedetti. Ce sont des signes que nous attendons à très court terme. Au-delà de ces éléments forts, nous attendons des signes concrets sur les politiques publiques avec des co-financements sur l’eau, les déchets... A l’Assemblée nationale, lors du débat sur la loi du pouvoir d’achat, le gouvernement aurait pu donner un coup de pouce et bloquer les prix de l’essence en Corse, mais il ne l’a pas fait. Nous attendons des signes forts de l’État, à la fois symboliques, politiques, économiques et sociaux. C’est pour ça qu’on reste prudents. On croit au processus. On veut qu’il réussisse. En même temps, la vigilance est de mise.



- Donc, prudents, mais très déterminés ?

- Oui, nous sommes déterminés ! Il s’agit du maintien d’un peuple sur sa terre, de la sauvegarde d’un patrimoine culturel et environnemental et des moyens institutionnels nécessaires pour y arriver. Nous sommes convaincus que cette évolution institutionnelle et la solution politique, qui lui est corrélée, permettront aux Corses de mieux vivre demain, et nous devons le leur faire comprendre. Cela nous permettra d’avancer avec le peuple, car le processus ne sera réussi qu’avec le peuple.



Propos recueillis par Nicole MARI.