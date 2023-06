Felì joue les accords parfaits de l'Orezza

C'est avec les enfants de Scola in Festa, dont il est le directeur, que Felì a décidé de chanter l'Orezza, une région qu'il affectionne tant par sa beauté que par les racines de l'artiste. Ecrite par Ghjacumu Fusina et composée par Felì, la chanson est portée par une mélodie entraînante et des paroles poétiques qui évoquent tour à tour chacun des villages de cette microrégion. Le clip video réalisé par Johan Pinna parcourt toute la région, du San Pedrone, en passant par le chapelet des villages orezzinchi, il offre des vues panoramiques sur la nature environnante, et met en avant des paysages magnifiques. Les plans tournés comportent des séquences de danse et des notes d'humour viennent émailler cet infilmatella.



C'est un voyage au cœur du patrimoine que Felì et sa joyeuse équipe de Scola nous proposent. La fraîcheur de cet itinéraire nous entraîne dans les coins de verdure de la région, et au-delà de l'espace naturel qui occupe une grande place, le clip traverse tous les villages E Piezzole, A Verdese aucun n'est oublié. Les vieilles chapelles et u Cunventu di Pedicroce sont aussi à l'honneur, c'est une invitation à découvrir les sites du patrimoine insulaire et on se laisse entraîner avec légèreté dans ces panoramas.



C'est autour de la source sur le site des Eaux d'Orezza que se termine la balade. En résumé, ce clip video 'Orezza' est un hommage à la beauté de la région, et le talent de Felì et de ses artistes en herbe complète cette belle partition.



Un partenariat, un don, la plus belle des compositions

Un partenariat entre Scola in Festa et les Eaux Minérales d'Orezza a débuté en 2022 qui évolue sur 3 ans à travers des événements artistiques. Valérie Douillet, chargée de communication auprès de Mme Mora la présidente de la société détaille "pour nous c'était une évidence de soutenir le projet proposé par Felì. Ce projet 360 propose des axes sur lesquels nous souhaitons agir. Nous avons à cœur d'appuyer des idées qui s'agrègent autour du patrimoine, de la culture du sport et de la santé. Et le projet de Scola s'inscrit dans 2 axes , on participe à mettre en valeur le patrimoine, et on préserve la langue, avec une volonté de transmission, il y a là une dimension pédagogique."



La première année de ce partenariat a vu se concrétiser l'enregistrement du single qui a été distribué gratuitement en 5000 exemplaires aux élèves des écoles 3 communautés de communes, celles de Castagniccia -Casinca, Costa Verde et de Marana Golu, avec une mallette pédagogique à disposition des enseignants qui peuvent exploiter cet appareil pédagogique dans le but de participer à la découverte du patrimoine et à l'usage de la langue Corse. Mallette que l'on peut aussi se procurer sur le site de scola in festa.corsica.

Ce partenariat est aussi l'occasion pour Jean-Paul Albertini, le Directeur des Eaux d'Orezza de continuer à faire ce que beaucoup avant nous ont fait, "le chant est une façon de transmettre ,de faire savoir, et une façon de raconter une histoire. Et on sait bien quelle importance a eu le chant à Orezza. Ce projet dont nous sommes les acteurs, n'est pas seulement une aide financière apportée, on échange beaucoup avec Felì, on est sur place, on est dans le concret avec la mise en place de manifestations culturelles extraordinaires." précise-t-il.



Des manifestations il y en a eu et la programmation de celles à venir est proche. Dès le 22 juillet, un concours de chant en langue Corse est organisé sur le site des Eaux d'Orezza. Deux catégories de participants s'affronteront à la joute vocale, une pour les 8- 11 ans et l'autre pour les 12-16 ans. Le succès de la précédente édition avait décerné le premier prix ex aequo à 2 candidats qui ont pu enregistrer un single dont la sortie est prévue avant le prochain concours. Avis aux amateurs de belles voix qui résonneront bientôt à Orezza.



Si ce partenariat fonctionne sous de très bons auspices, il a aussi permis la remise d'un chèque de 5000 euros à l'association Inseme. Si soutenir la création artistique avec la particpation active des enfants en est le leitmotiv, il les soutient aussi dans la difficulté. "Ce partenariat est très important pour nous ,acteurs de Scola car il nous permet de réaliser des choses que nous n'aurions pu concrétiser sans le soutien des Eaux. Nous sommes ravis de travailler de concert avec nos partenaires et heureux de poursuivre ce chemin ensemble'" ajoute Felì.