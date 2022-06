"Fate" : la nouvelle chanson du groupe Incantesimu pour sauver des vies

« Fate », c’est l’histoire d’une belle collaboration, celle du groupe de jeunes corses « Incantesimu » et de l’hôpital de Bastia. Tout commence en 2019 quand Marina Mattei, cadre au Samu hospitalier de Falcunaghja, se rapproche de Joseph Pastinelli et Yvan Hébert, les deux membres fondateurs du groupe de musique pour une demande très spéciale : remplacer le morceau Staying Alive des Bee Gees utilisé lors des formations aux premiers secours comme moyen mémo technique pour son rythme calqué sur le massage cardiaque, par une chanson plus « nustrale ». Immédiatement, les deux musiciens-chanteurs acceptent et se mettent à écrire et composer le morceau « Fate ». Le message du titre est simple, lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque, agissez.



« La soignante nous avait raconté une anecdote qui nous a beaucoup marqué. Un jour, un homme a fait un arrêt cardiaque sur la place Saint Nicolas, un passant a appelé les pompiers qui étaient occupés sur un grand feu à Ortale. La personne n’avait jamais reçu de formation de premiers secours mais on lui a expliqué par téléphone comment faire. Durant 30 minutes, elle a effectué un massage cardiaque à l’arrivée des pompiers, la victime a repris conscience et n’a eu aucune séquelle. Cela montre bien qu’il faut agir, c’est très important et ça sauve des vies », raconte Yvan Hébert.



Une fois le single livré à l’hôpital de Bastia, les soignants l’adorent. « On s’est dit alors pourquoi pas aller plus loin dans la démarche et faire le clip ? », se remémore le chanteur du groupe. Tout de suite, l’Agence régionale de Santé Corse et la Collectivité de Corse adhèrent au projet et décident de le cofinancer.



En mars 2022, le clip est tourné durant trois jours sous la direction du réalisateur Jean-Dominique Bertoni à l’hôpital de Bastia avec toutes les équipes hospitalières, les pompiers de garde, à l’aide de l’hélicoptère de la sécurité civile, le Dagron 2B et les élèves de l’école primaire de Folelli. « C’était un challenge qui s’est révélé très émouvant », se remémore le chanteur et pianiste du groupe.



A présent, « Fate » a pour vocation d’être écouté et partagé par le plus de personnes afin de bien se souvenir du rythme à donner au massage cardiaque. Depuis ce jeudi 2 juin, le single est disponible sur toutes les plateformes de streaming et le clip sur Youtube.

Le 21 juin, Incantesimu sortira un EP comprenant 6 titres originaux. Vous pourrez les retrouver en tournée dans toute la Corse cet été.