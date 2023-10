Farinole : un mort dans un accident de la route

L'accident s'est produit à l'entrée Sud de la commune. Selon les premières constatations, la voiture au volant de laquelle se trouvait la victime a quitté la route pour aller percuter violemment un poteau EDF. Désincarcérée en arrêt cardio - respiratoire elle est décédée peu après malgré l'intervention du Samu, des pompiers de Saint-Florent et la présence des gendarmes et des représentants d'EDFF mobilisés sur place après la collision entre le véhicule et le poteau en béton.

Plus d'infos à venir.