Faire sa demande en mariage au stade de Furiani, c'est possible

Qui n'a jamais rêvé de faire sa demande en mariage dans un temple du football? Si cela peut paraître saugrenu pour certains, cette pratique venue d’outre-Atlantique fait son arrivée en Corse. La société Évents by CL vient de lancer des formules pour réaliser sa demande en mariage et sa réception dans l'antre du Sporting Club de Bastia, le stade Armand-Cesari de Furiani.



"Ça se fait déjà dans pas mal de gros clubs en France, comme à l'Olympique de Marseille par exemple, et ça fonctionne très bien, donc pourquoi pas ici?" s'interroge Ludovic, le directeur général de l'entreprise Évents by CL basée à Lozari, qui pense pouvoir toucher un nouveau public avec sa trouvaille.

Il y a quelques mois, il a eu l’idée d’associer les sollicitations insolites qu’on lui faisait avec un lieu iconique pour les passionnés du ballon rond : "nous avons une demande assez importante pour ce genre d'évènements, et comme nous travaillons déjà avec le Sporting club de Bastia, nous nous sommes lancés. Nous en avons parlé avec Corsicom, la filiale de communication de l'équipe, qui nous a donné son feu vert."



Pour que cela soit possible, Ludovic a dû se mettre d'accord avec le club ainsi qu’avec la Communauté d'agglomération de Bastia, propriétaire du stade de Furiani. Pour autant, le club bastiais n'est pas du tout affilié à cette démarche, et ne fait que mettre les locaux à disposition.

Actuellement, le gérant propose deux types de prestation: « la première, c'est la demande en mariage qui peut se faire sur la pelouse, avec un décor que nous installons. La seconde, c'est la réception du mariage qui peut se faire sur place, dans les loges du club. Les grands salons VIP ont une capacité de 350 places assises et de 700 personnes debout. Nous pouvons aussi organiser des réceptions dans la salle des trophées, qui est plus petite, mais peut quand même accueillir 50 convives assis et 100 personnes debout ». Pour l’heure, cérémonies comme demandes de mariage se feront lorsque le stade sera vide, exit donc le bellâtre genou posé à terre sur la pelouse à la mi-temps d’un match, tel que cela peut se faire outre-Atlantique, la faute aux droits à l’image très compliqués à gérer lors de compétitions sportives.



Pour la cérémonie, la société de Ludovic s’occupe du lieu et de la décoration florale, mais aussi de l’hébergement, du traiteur, de la sonorisation, de l’éclairage, de la mise en relation avec des créateurs de mode pour les vêtements et des photographes.

Enfin, stade Armand-Cesari oblige, il est également possible de faire sa cérémonie sur le thème du Sporting. Côté tarif, le gérant de la société d'évènementiel assure qu’ils ne seront pas excessifs : « pour les demandes en mariage, nous avons fait un forfait tout inclus à 1 000€, ce qui comprend le bouquet, la mise en scène sur la pelouse et tout ce qui va avec. Pour les réceptions en revanche, il est plus compliqué de donner un chiffre précis, car cela dépend du nombre d’invités, du traiteur, des fleurs, de la musique et de la location des lieux. » Impossible en revanche de connaître le montant exact pour la location des espaces à l'intérieur du stade, laissé à la discrétion du Sporting club de Bastia.



Pour l'heure, les deux premières réceptions de mariage étaient programmées pour être organisées dans les loges VIP du stade de Furiani durant ce d'août.