FCBB : 0 SCB : 0. Pas de vainqueur dans le derby de N1

FC Bastia-Borgo 0 – 0 SC Bastia (0 - 0)

Complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique

Temps : nuageux

Pelouse : glissante

Spectateurs : environs : 500

Arbitre centre : Mehdi Mokhtari

Arbitre assistant 1 : Ludovic Leducq

Arbitre assistant 2 : Maxence Nouchet

Avertissements : Hamdi (11ème) – Umbdenstock (45ème) - Barbet (77ème) pour le FCBB

Vincent (41ème) pour SCB

Exclusions : Lajugie (47ème) au FCBB.

Vincent (57ème) au SCB





FCBB

Escales – Buon – Hamdi – Doumbia – Durbant (79ème Magassouba)– Cropanese (c) (62ème Grimaldi) – Giacomini (62ème Isidor) – Diarrassouba – Lajugie – Umbdenstock – Barbet.

Entr. : J.-A. Ottaviani





SCB

Vincensini –Robic (62ème Ben Saada) – Guidi (c)– Vincent – Schur – Quemper – Bocognano – Le Cardinal- Da Silva (70ème Santelli) – Ducrocq – Salles Lamonges.

Entr. : M. Chabert



Juste avant le coup d’envoi, une minute de recueillement était respectée à la mémoire de Paul Natali, ancien sénateur de la Haute-Corse, ancien président du Conseil Général de la Haute-Corse, ancien président de la CCI de la Haute-Corse, ancien président du SC Bastia.





Le coup d’envoi était donné par le SCB devant une majorité de supporters du FCBB en raison du nombre limité de spectateurs. Toutefois une poignée de "turchini" s’était positionnée sur un monticule non loin du stade et se faisait entendre.

Les premières cartouches étaient tirées par les hommes de Mathieu Chabert mais la rencontre se révélait vite fermé, sans occasion durant le premier quart d’heure.

La première occasion survenait à la 16ème, sur une passe de Vincent, Da Silva à l’entrée de la surface de réparation bastiaise, décochait un tir qui passait au raz du montant gauche d’Escales le gardien borgais.

Les locaux réagissaient aussitôt portant le danger sur le but de Vincensini.

A la 20ème minute sur un corner de Cropanese, le ballon était repris de la tête par Diarrassouba mais sans danger pour le portier bastiais.





Le match s’emballait quelque peu mais les défenses prenaient le pas sur les attaques.

Petit à petit le pressing du FCBB se faisait un peu plus fort mais les contres bastiais incitaient les joueurs de J.-A. Ottaviani à être prudents.

A la 27ème, bien servi par Robic, Da Silva des 25 m décochait un nouveau tir puissant qui obligeait Escales à se détendre et à repousser des deux poings.

Le jeu était rapide et on ne s’ennuyait pas. A la 32ème, Schur trouvait une nouvelle fois Da Silva dans la surface mais son tir était trop mou pour tromper Escales.

A la 35ème, les visiteurs obtenaient un coup-franc à 25 m des buts borgais. Salles-Lamonge adressait un bon ballon à Bocognano mais le cuit était dégagé en corner par Lajugie. Le corner ne donnait rien mais la pression était cette fois sur le but borgais.

La minute de temps additionnel ne débloquait pas les compteurs. 0 – 0 c’était le score à la pause.





La seconde période démarrait sur un coup de théâtre. Auteur d’un vilain tacle sur Ducrocq, Lajugie se voyait infliger un carton rouge. Les borgais se retrouvaient à 10.

A la 54ème le Sporting se montrait dangereux avec un centre tir de Le Cardinal des 30 m qui frôlait la transversale d’Escales.

Nouveau coup de théâtre à la 57ème le milieu bastiais Vincent prenait un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. L’équilibre était rétabli.

Le rythme s’accélérait.

A la 71ème, Ben Saada qui venait de rentrer s’illustrait aussitôt pour le Sporting avec, sur un centre de la gauche de Santelli, une reprise qui s’écrasait sur la transversale d’Escales.

Les Borgais répliquaient 2 minutes plus tard par un bon coup-franc de Grimaldi mais la défense bastiaise ne lâchait rien, à l’image de Guidi, impérial.

A la 77ème, Isidor taquinait la défense bleue qui devait mettre en corner mais une fois de plus la défense bastiaise se montrait décisive.

Les dernières minutes étaient intenses avec des rushes de part et d’autres. Dans les 3 minutes de temps additionnel, les deux équipes se neutralisaient.

Finalement ce 0-0 est un score somme toute logique.