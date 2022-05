FC Bastia-Borgo : après la déception de la relégation, l’espoir d’un repêchage

Joueurs, staff, dirigeants, supporters y auront cru jusqu’à la 88e minute de jeu. Le FCBB mène 1 – 0 devant son adversaire qui ne doit pas perdre par plus de deux buts d’écart. Tout le monde y croit, car les Corses dominent largement la rencontre, multipliant les occasions. Las, en face, le gardien fait des miracles dans les buts occitans. L’arbitre oublie aussi quelques fautes, un penalty ou deux. C’en est trop.

On passe de l’espoir à la résignation en quelques secondes, sur un contre, les Sétois égalisent, puis 2 minutes plus tard arrachent la victoire.

Résultat frustrant, comme l’auront été bien d’autres tout au long de cette saison qui avait bien mal démarré et amené les dirigeants à changer d’entraîneur au crépuscule de 2021. Stéphane Rossi, permettra au club d’espérer, de retrouver l’espoir jusqu’à la 88e minute de cette 34e et dernière journée de championnat National. Le handicap était trop important.





Reste maintenant l’espoir d’un repêchage, le FCBB étant 15e et 1er relégable. Quelques clubs se trouvent en difficultés administratives et pourraient se voir sanctionner par la DNCG.