Exercice interarmées CORMORAN 21 en Haute-Corse

Du 12 au 14 octobre 2021 les côtes orientales de la Corse verront se déployer un exercice regroupant des navires de la Marine nationale et des hélicoptères de l’Armée de terre.



Cet entrainement commun aux deux armées ne se déroulera qu’en partie sur le littoral corse. En effet, depuis le 27 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, un groupe naval aéromobile conduit l’exercice appelé « Cormoran 21 » en Méditerranée. Près de 1300 militaires de la Marine nationale et de l’armée de Terre sont engagés dans cet exercice de haute intensité. Pour la première fois, c’est un volume de forces inédit, composé de deux porte-hélicoptères amphibies, les Tonnerre et Mistral, qui est déployé. A ceux-ci s’ajoutent deux groupements aéromobiles, soit un total de 24 hélicoptères de combat, ainsi que des bâtiments d’escorte et de ravitaillement.



Sur la terre corse l’exercice ne se développera que dans la nuit du 13 au 14 octobre , principalement sur la Base aérienne de Solenzara et le champ de tir de Diane. Cette phase active sera précédée, le 12 octobre, de reconnaissances aériennes pour assurer une sécurité maximale le lendemain.

Le raid héliporté de la nuit du 13 au 14 pourrait néanmoins être reporté au lendemain (nuit du 14 au 15) si les conditions météorologiques l’imposaient.



Les vols seront effectués à très basse altitude (vol tactique). Mais les agglomérations ne seront pas survolées à basse altitude.