"Etincelle" à Corte : encore trois représentations

L’histoire narrée en 3D est celle d’une fée nommée Etincelle aux pouvoirs extraordinaires qui est amenée à lutter contre un personnage malveillant à l’approche de Noël.





Le spectacle relève surtout de la technique puisque les images s’approprient les lieux et jouent avec l’architecture de la façade créant toutes sortes d’illusions.





Devant ces jeux de lumières et effets graphiques nous ne pouvons, petits et grands, qu’être saisis pas la féerie du moment.

En plus des images époustouflantes la bande son est parfaite.

Les personnages sont doublés par de véritables comédiens professionnels, rendant le spectacle le plus vivant encore.

Grâce à différentes sources de son, le spectateur se sent en totale immersion dans l’histoire.





Bon à savoir : un stand proposant crêpes, vin chaud et chocolats chauds est situé à l’abri de la pluie, sous l’auvent du restaurant Pascal Paoli.