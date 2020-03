Etienne Suzzoni a présenté sa liste "Paese di Lumiu, campà inseme"

C'est à Rimessa que le maire sortant de Lumiu, Etienne Suzzoni, a présenté hier soir à 18 heures sa liste "Paese di Lumiun campà inseme" qu'il conduira aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.





"Il y a six ans, sous l’égide « Paese di Lumiu, Campa Inseme », 7 femmes et 8 hommes se sont présentés à vous avec pour seule ambition, construire ensemble notre avenir.

Le 23 Mars 2014, vous nous avez accordé votre confiance et nous vous en remercions.

Vos urgences et nos priorités étaient les suivantes :

-La réfection de la voirie communale,

-La finalisation du PLU,

-L’accession à la propriété pour les résidents,

-L’extension des réseaux d’assainissement et mise aux normes,

- la création d’un Forum où seront dispensés l’éducation, le sport et la culture,

- La valorisation et la protection du Patrimoine,

- La consolidation du lien social en dynamisant le CCAS,

- La conception d’une politique culturelle accessible à tous,

-L’implication de la jeunesse dans la vie du village,

- La sécurisation de la RN sur l’ensemble de la commune.

Durant ces six années, nous nous avons mis notre cœur à l’ouvrage et un grand nombre de ces urgences ont pu être réalisées et finalisées, d’autres sont en cours d’achèvement aujourd’hui.

Tous ces projets ont été construits en optimisant notre trésorerie ; en conservant des finances saines ; en ayant recours à la régie pour diminuer les coûts et générer des recettes et surtout en recherchant un maximum de subventions et en faisant appel aux dons pour réduire au minimum la part communale"

Avant de détailler toutes les réalisations, Etienne Suzzoni rappelait le contexte d'économie budgétaire de l'État qui a rendu la tâche plus ardue.

On retiendra de ces engagements tenus de nombreux travaux de voirie, l'éclairage public, la station d'épuration de Sant'Ambrosgiu, l'extension du réseau d'assainissement, l'agrandissement du cimetière, le stade, la future école municipale, l'acccession à la propriété, les acquisitions foncières et cessions, le Plan Local d'Urbanisme, l'école, le CCAS, ...."

En matière de patrimoine et culture, Etienne suzzoni ajoutait:

"Notre patrimoine est riche et diversifié, qu’il soit naturel, culturel, et historique. Nous avons à cœur de le sauvegarder, de le protéger et de le réhabiliter.

Nous avions mis l’accent durant notre campagne sur la nécessité d’aider les différentes associations de notre village, actrices culturelles.

Nous avons donc créé une commission des festivités, les associations ont alors pu obtenir des subventions et bénéficier d’infrastructures communales.

Une logistique du matériel (tables, chaises, tentes, scène mobile) a permis aux associations et aux particuliers de bénéficier de prêts".







La liste "Paese di Lumiu, campà inseme" Etienne Suzzoni, 58 ans, Agriculteur vigneron

Noëlle Irolla, 57 ans, Agricultrice

Jean Paolini, 74 ans, Expert judiciaire,

Professeur à la retraite

Barbara Laquerriere, 44 ans, Avocate

Maxime Vuillamier, 53 ans, Chanteur, Docteur en Histoire

Bernadette Morati, 70 ans, Avocate

Dominique Casta, 67 ans, Retraité cadre TP

Camille Pariggi, 26 ans, Conseillère bancaire

Fabrice Orsini, 53 ans, Kinésitherapeute

Marie-Pierre Bruno, 56 ans, Chef d’entreprise

André Giudicelli, 67 ans, Retraité de la fonction

publique

› Alexia Moretti, 23 ans, Assistante sociale

Jean François Panneton, 38 ans, Grutier

Sylviane Maestracci, 72 ans, Retraitée

Vincent Orsini, 22 ans, Etudiant

Anna-Livia Fanucchi, 28 ans, Agricultrice

Pierre-Antoine Beltran, 29 ans, Technicien agricole

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

› 1 / Etienne Suzzoni

› 2 / Noëlle Irolla

› 3 / Jean Paolini

› 4/ Barbara Laquerriere







