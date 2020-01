Et si les Corses se mettaient au Dry January ?

- C'est quoi le Dry January ?

- Un concept né en Grande Bretagne qui consiste à ne pas boire d’alcool pendant le mois de janvier. Il a été initié en France par les associations et beaucoup relié sur les réseaux sociaux par des hashtag. C'est une démarche volontaire et non culpabilisante.



- A qui s'adresse t-il ?

- Plutôt aux personnes qui sont familières à l'alcool. Il sera plus difficile de faire ce challenge pour ceux dont la consommation est problématique.



- Quel est l'intérêt de cette action ?

- Principalement de s'interroger sur sa consommation d'alcool et de constater les bienfaits de l'absence de consommation et les bénéfices sur la santé. La réduction de l'état de fatigue est très visible par exemple.



- L'ANPAA pour laquelle vous travaillez a beaucoup critiqué le fait que l'Etat ne soutienne pas cette action, pourquoi ?

- En vérité le gouvernement a annulé la campagne préparée par Santé Publique France sous la pression des alcooliers. Alors notre association a lancé l'opération "Dry January à la française, le défis de janvier."



- Quelle est la relation des corses à l'alcool ?

- La consommation d'alcool est très traditionnelle en Corse. On commence souvent dès le plus jeune âge aux bals de villages ou avec les tournées aux bars.



- En Corse, le nombre de personnes dépendantes à l'alcool est-il plus important ?

- Nous n'avons pas encore d'études sur les adultes mais nous savons que nous sommes bien au dessus de la moyenne nationale sur la première expérience à l'alcool et la consommation des 17 ans. La majorité des 400 personnes qui viennent dans nos centres sont suivis pour l'addiction à alcool.



- Quels sont les risques pour la santé ?

-La surconsommation d'alcool entraîne toutes sortes de pathologies dont des maladies cardiovasculaires et des cancers.