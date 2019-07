Et maintenant où va-t-on ? Moov Into The City y répond !

Les co-créateurs de la toute nouvelle application qui devrait rapidement devenir incontournable, ont officiellement présenté Moov Into The City à Calvi, lors d'une conférence de presse qui conviait de nombreux acteurs locaux.



"C'est une idée qui est née à Calvi autour d'un verre, un soir d'hiver. D'où ce lancement que nous tenions à faire ici" présente Stephen Mallet, directeur général de Moov Into The City.



"Qui ne s'est pas dit un soir, on va où, on fait quoi ? C'est de cette question que tout le monde se pose forcément un jour ou l'autre, qu'est né ce réseau social".

Qu'une ville soit grande ou petite, les établissements sont généralement nombreux et il n'est pas rare de se tromper d'endroit et de louper la soirée à ne pas manquer.



" On peut facilement passer à côté d'une soirée car même à 50 mètres on ne peut pas savoir tout ce qu'il se passe en temps réel et bien souvent, on ne découvre que plus tard, une fois terminé, ce que l'on a manqué", ajoute Jean-Baptiste Mariotti, directeur du développement.



La grande différence de Moov Into The City avec les autres réseaux sociaux, c'est la durée de publication du fil d'actualité. "Les photos, vidéos et commentaires, tout disparaît au bout de 24heures. Ainsi, les postes ne peuvent se faire qu'en direct. Il est impossible de publier depuis une bibliothèque existante ou archive d'un téléphone. Ils ne sont possibles qu'en direct, sur site" expliquent tour à tour les co-fondateurs.

Les établissements sont classés par des codes couleurs selon leur catégorie. "Moov Into The City recense sur une carte interactive tous les établissements dans un périmètre de 50km autour de Calvi. Bars, restaurants, cafés-concerts. Grâce aux photos, aux vidéos et au chat en live, on peut désormais connaître l’ambiance de chaque lieu en direct sur son smartphone" précise Patrice Bideau, le président.

Jean-Baptiste Mariotti, Patrice Bideau et Stephen Mallet, trois amis de longue date ont enfin répondu ce jeudi 11 juillet à une des questions existentielles que bon nombre de personnes se posent en soirée ! Et maintenant où va-t-on? Que fait-on ?