Eric Zemmour aux Corses : « Notre victoire est la dernière chance d’éviter votre disparition »

Voici le communiqué :



« La Corse est abimée. Cinquante ans de décadence française en sont la cause. Il ne s’agit pas ici d’accabler les responsables nationaux pour leur incompétence, ni même de pointer les incohérences du mouvement régionaliste institutionnel dénonçant d’un côté la disparition de l’identité corse, mais réclamant de l’autre l’immigration extra-européenne. Non ! Je désire une relation nouvelle entre la Corse et Paris.



Une partie des maux qui accable l’île se régleront par la restauration de la puissance française. L’islamisme, ce monstre furieux, à l’origine de la mort d’Yvan Colonna, frappe et frappera encore. L’islamisation gangrène les structures régaliennes de l’État et notre société tout entière.



Dans d’autres domaines, l’État restauré devra mener une politique de régénération de la Corse d’une ampleur sans précédent. Disparition du rural, désertification médicale, dépeuplement des villages, le péril est trop grave ! Nombre de jeunes Corses désireraient vivre, travailler et enrichir la terre qui les a vu naître.



L’autonomie institutionnelle est une préoccupation de salon quand l’autonomie alimentaire et économique sont inexistantes, et que la Corse est la troisième région de France accueillant le plus d’immigrés alors qu’elle est la région la plus pauvre.





Par ailleurs, depuis trop longtemps, la République confond unité avec uniformité. Oui ! Des aménagements juridiques sont nécessaires pour enrayer la spéculation immobilière, la bétonisation qui menacent l’île, et préserver les droits en matière de succession...



Enfin, l’histoire de Corse doit être enseignée, tout comme les histoires régionales dans les autres provinces de France.





Chers compatriotes Corses, depuis le XVIe siècle vous participez à la grandeur de la France. Vous avez adhéré à « l'empire français » le 30 novembre 1789. Le père de votre Patrie écrivait à ce sujet : « Je peux vous donner la nouvelle que notre peuple rompt ses chaînes. L’union avec la libre nation française n’est pas servitude, mais participation de droit ». Dix ans plus tard, c'est encore un des vôtres, continuateur de Paoli, qui sauva la France de la destruction et restaura sa grandeur.



Notre victoire est la dernière chance d’éviter votre disparition. L’urgence est de sauver l’identité corse, non de créer un énième statut institutionnel.



Ensemble repensons une France forte ! »

Eric Zemmour