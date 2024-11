Erbalonga : deux plongeurs victimes d’un accident de décompression

L'alerte a été déclenchée ce dimanche matin vers 11 heures le club associatif de plongée du vieux port de Bastia auprès du CROSS Corse : un accident de plongée venait de survenir sur une palanquée - plusieurs plongeurs effectuant ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques - en face de Lavasina.



L'alerte était répercutée sur la SNSM (station de sauvetage en me) qui providence pour les plongeurs paraît avec semi-rigide Alpana SNS 027 dans le secteur pour un entraînement des nageurs sauveteurs.

Un peu plus tard, on apprenait que la jeune femme de 34 ans avait été évacuée par hélicoptère vers le caisson de décompression d'Ajaccio car son état s’est aggravé. Quant à l'homme de 56 ans, il va bien.

Très rapidement, les deux plongeurs victimes de l'accident de décompression - une jeune femme de 34 ans et un homme de 56 ans - étaient prises en charge et ramenés au port d’Erbalonga où elles ont été prises en charge par deux ambulances des pompiers et un véhicule médicalisé en présence du maire de Brando. Elles ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bastia."La chaîne des secours a parfaitement fonctionné avec un peu de chance" il est vrai, comme n'a pas manqué de le relever après coup Pierre-Marie Luciani, président de la station SNSM de Bastia.