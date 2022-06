Equitation : c'est parti pour le 10ème National Jump’in Borgo

Cette année encore de nombreux cavaliers viendront de Corse et du continent montrer leur talent et l’harmonie qu’il peut y avoir entre un cavalier et sa monture. Tous les ans le nombre de cavaliers présents sur ce concours de sauts d’obstacles ne cesse d’augmenter. Il réunit à chaque édition plus de 630 cavaliers. Une compétition, mais aussi un superbe spectacle car l'équitation de sauts d‘obstacles est un sport hautement technique qui exige de la souplesse, de la sensibilité, de l'expérience et de l'humilité.



Les épreuves sont destinées à démontrer chez le cheval et le poney sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité, son respect de la barre et chez le cavalier la qualité de son équitation. Le centre de Borgo est dirigé par René Bousquet, cavalier professionnel, qui s’est illustré de par le monde. La structure qu’il a ouverte en 2010, s’étend sur 9 ha et comprend une carrière 60 x 30, une carrière d'obstacles 80 x 50, marcheur couvert de 5 places, 32 boxes, 2 selleries, 2 salles de soins,1 Solarium.



Le centre a été désigné pour l’organisation du Championnat de Corse prévu du 1er au 3 juillet prochain par le comité régional d’équitation.





Entrée gratuite avec animations, village des exposants