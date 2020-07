Enfant de la citadelle de Calvi José Canava n'est plus

Un immense voile de tristesse a enveloppé ce dimanche matin la cité "Semper Fidélis" de Calvi à l'annonce du décès de José Canava survenu au centre hospitalier de Calvi-Balagne où il avait été admis.

Il devait fêter son 63e anniversaire le 22 juillet prochain.

Ancien employé des Postes de Calvi, issu d'une grande famille de la citadelle, José était un homme très respectueux, à l'écoute de tous, souriant et d'une profonde gentillesse.

Dans la tradition familiale, après son pauvre père, il avait intégré la confrérie Saint-Antoine dans la citadelle de Calvi. Il était toujours présent lors des différentes cérémonies religieuses et processions à travers la ville.

Durant sa vie il a toujours su faire face à des drames qui ne l'ont pas épargné.





Atteint par la maladie il y a une dizaine d'années, à force de courage et de volonté il avait réussi à remonter la pente.

Il avait même repris une petite activité en se proposant l'été de gérer les visites de la petite chapelle de Notre-Dame de la Serra édifiée au XV siècle (1479) et inscrite au patrimoine religieux,

Malheureusement, à la suite d'une nouvelle rechute il y a de cela 3 ans, il avait été contraint d'abandonner et de passer le relais à un autre confrère Antoine Buttafoghi.

Confiant malgré la maladie, il avait pris rendez-vous pour consulter le 18 août prochain à Marseille, mais la maladie, était là, trop forte pour la combattre.





Il s'est éteint au petit matin de ce dimanche 19 juillet, laissant derrière derrière lui le souvenir d'un garçon attachant.

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 20 juillet à 10 heures en l'église Sainte Marie Majeure de Calvi .

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à ses enfants Nicolas et Alexandre, à sa sœur Thérèse, à l'ensemble de sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige, ses sincères condoléances.