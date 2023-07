EnduroMan : l'immense exploit d'Annabelle Pagano, première Corse à terminer ce triathlon de l'extrême

Lorsqu'il s'agit de parcourir 470 kilomètres à pied, en nageant et à vélo, il n'y a pas de secret. Et Annabelle le sait bien, car elle s'est entraînée intensément pour trouver la détermination nécessaire afin de participer à l'Enduroman. "Tout d'abord, j'ai travaillé sur ma préparation mentale, car il faut être prêt à se lancer dans une véritable bataille. Ensuite, j'ai enchaîné les entraînements en participant à des épreuves extrêmes telles que des Ironman, des distances en vélo ultra-longues et des sports où j'étais en totale autonomie, responsable de mes repas, de mon eau et de mon repos. Je m'entraînais aussi bien de jour que de nuit dans la mer Méditerranée, et j'ai même suivi des stages de natation en eau froide sur le continent. Ce sont des entraînements longs et parfois difficiles, mais quand on est motivé, cela reste un plaisir", témoigne-t-elle.



Arriver au bout d'une épreuve aussi ardue que l'Enduroman est un véritable exploit. Cependant, grâce à sa détermination à franchir cette ligne d'arrivée, Annabelle Pagano a réussi à surpasser la douleur physique et mentale. "Personnellement, cet événement ne m'a pas épuisée physiquement et mentalement. Il est resté extrêmement difficile à réaliser, mais je n'ai jamais envisagé une seule fois d'abandonner. Malgré les ampoules aux pieds, les ongles arrachés, une tendinite au bras et les difficultés des derniers kilomètres, j'ai su rester concentrée et déterminée à terminer cette course. Il y a une sensation de soulagement une fois sorti de l'eau, c'est aussi agréable lorsque tout s'arrête."



Après 140 kilomètres de course (21h56), 33 kilomètres de nage (15h38) dans la Manche et 290 kilomètres de vélo (18h08), la femme de 35 ans raconte l'épreuve la plus difficile qu'elle ait jamais affrontée. "Le moment le plus impressionnant a été la traversée de la Manche, car c'est l'unique portion où il n'y a pratiquement pas de repos. Dans l'eau, les courants sont très puissants et vous ramènent en arrière. De plus, j'étais strictement interdite de toucher le bateau, je n'avais qu'une perche pour m'assister et je n'avais que 30 secondes toutes les 30 minutes pour me ravitailler. C'était assez complexe et éprouvant."



Cette épreuve immense dans sa vie, Annabelle ne l'aurait pas pu relever sans le soutien de son entourage qui l'a accompagnée jusqu'au dernier mètre de son aventure. "Que ce soit mon compagnon, ma fille ou mon coach, j'ai toujours bénéficié d'un soutien et d'une aide infaillibles tout au long de cette aventure. En réalité, il est impossible de réussir sans cela. Il est tout simplement impossible d'y arriver seul, le soutien moral est d'une importance capitale", explique-t-elle.



Pour son prochain projet sportif, Annabelle Pagano sera accompagnée de trois autres athlètes et se lancera dans un tour de la Corse en septembre prochain.