En amont de Montpellier-Lyon : une minute de silence à la mémoire des victimes de la tempête

C'est une nouvelle et très belle affiche qui était proposée ce vendredi soir au stade de Furiani entre le champion de France, Montpellier, et le vainqueur du Challenge Européen en l'occurrence Lyon.

Un match amical de gala pour ces deux équipes qui sont en Corse depuis une semaine dans le cadre de la préparation de la saison qui débutera le samedi 3 septembre.

La Ligue Corse est au première loge de cette organisation mais pour le président Jean-Simon Savelli, originaire de la Balagne douloureusement touchée par cette catastrophe météorologique, la préoccupation du moment est ailleurs: " C'est un temps particulier pour notre région, la Corse vient de subir une véritable catastrophe avec ces conditions météorologiques qui ont eu des conséquences dramatiques. La Ligue Corse s'associe au deuil qui touche les familles. On ne peut que se sentir bouleversé par ce que vient de vivre la Corse. Ce soir place sera faite au sport et au rugby en particulier, mais en ouverture de ce match nous allons observer une minute de silence à la mémoire des personnes décédées lors de cette catastrophe".