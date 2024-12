En Corse, les chocolats de Noël résistent à l’inflation

Un rythme soutenu pour les artisans

À la chocolaterie Aline située à Furiani, l’équipe redouble d'efforts en cette période de fêtes. "Nous sommes sept, c’est un rythme intense. Pour la période de Noël, nous travaillons sept jours sur sept, les journées sont longues, vraiment longues. Les artisans commencent dès 6h du matin et terminent souvent bien après le coucher du soleil. La fatigue se fait sentir, mais l'amour du métier et la satisfaction de servir des produits de qualité restent notre moteur", explique Aline, propriétaire de la chocolaterie. En ce qui concerne l'inflation, elle reconnaît qu'elle a fortement impacté l'établissement : "Il est vrai que nous avons été fortement impactés ces derniers mois, ça a été compliqué. Malgré tout, nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos prix. Beaucoup de clients reviennent parce que justement, nos prix sont très compétitifs. On est contents de voir que notre choix de ne pas augmenter les prix a porté ses fruits. Les clients savent qu’ici, tout est fait maison et que la qualité est au rendez-vous, ce qui les incite à revenir chaque année."





Preuve en est : malgré les longues journées et le rythme effréné de la période, l’afflux de clients ne faiblit pas. Depuis près de trois semaines, la boutique est toujours pleine de clients venus faire leurs achats de Noël. Parmi celles et ceux qui se pressent, nombreux sont ceux qui se réjouissent de pouvoir continuer à acheter des produits artisanaux sans se ruiner.





C’est le cas de Christelle, une fidèle cliente, venue chercher ses chocolats pour les fêtes. "Je viens ici chaque année, et cette fois, je suis vraiment contente de voir que les prix n'ont pas augmenté malgré tout ce qu'on entend sur l'inflation. En cette période de Noël, on a souvent l’impression que tout devient plus cher, mais à Aline, je sais que je peux me faire plaisir sans me ruiner. Les chocolats sont faits maison et d’une qualité exceptionnelle. Je trouve que ça vaut largement le prix.", raconte-t-elle en souriant.



Un autre client, Laurent, qui a découvert la chocolaterie cette année, confirme cette tendance. "Je suis passé pour la première fois en octobre, attiré par les prix compétitifs et l’accueil chaleureux. Franchement, c’est rare de trouver un artisan qui garde ses prix aussi abordables en cette période d’inflation. En plus, j’ai pu goûter leurs spécialités à la châtaigne et à l’orange, un vrai délice. Je n’hésiterai pas à revenir pour les fêtes. C’est un petit luxe, mais ça reste accessible, et je préfère soutenir les artisans locaux plutôt que d’acheter dans les grandes surfaces", explique-t-il.



Ainsi, à quelques jours de Noël et malgré les défis économiques rencontrés par artisans et consommateurs, les chocolatiers bastiais parviennent à maintenir leur succès, et les clients semblent toujours prêts à mettre la main au porte-monnaie pour s'offrir des douceurs chocolatées.