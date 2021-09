En Corse la CGT FAPT prépare une journée de grève générale à La Poste

Dénonçant depuis plusieurs mois une précarisation des emplois et des conditions de travail détériorées, la CGT FAPT du grand Bastia rassemble maintenant l’ensemble des représentants régionaux pour parler d’une même voix : « nous voulons dire à la direction que nous ne voulons pas de leur schéma directeur qui vise à détruire l’emploi, rendre les conditions de travail plus difficiles et faire travailler des sous-traitants ! ». C’est sur ce dernier point que Julien Perraudin Devichi, membre de la CGT FAPT, veut insister.« Aujourd’hui le centre de tri de Bastia traite 100 % des colis qui vont être distribués sur l’île mais la direction veut en premier lieu supprimer l’aéropostale au profit d’un transport par bateau et surtout confier une grande partie de la distribution des colis à des sous-traitants ». Pour lui, la stratégie établie par la direction depuis des mois est claire : « elle veut une ubérisation de la Poste en Corse dans les deux à trois ans à venir et tout ce qui s’est passé ces derniers mois n’était qu’une préparation à cela. On comprend mieux pourquoi les postes ne sont pas remplacés ».La CGT FAPT craint que des emplois soient menacés au profit d’une place grandissante laissée à des sociétés privées. « Une perte de qualité du service se ressentira » peste Julien Perraudin Devichi.