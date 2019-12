En 2020, comment réussir à partir 28 jours en posant que 12 congés payés ?

Le calendrier 2020 offre de belles opportunités pour vos vacances. En effet, en cette année bissextile sur les 11 jours fériés, seulement 2 coïncident avec un week-end, 5 tombent un vendredi ou un lundi et quatre ont lieu en milieu de semaine. En posant seulement 12 jours de congé à des dates bien choisies vous pouvez vous offrir 28 jours de vacances.







En plus du lundi de la Pentecôte et du lundi de Pâques qui nous feront profiter de deux weekend de trois jours, le 1er et le 8 mai tomberont un vendredi, tout comme le jour de Noël.



Avec ces quatre week-ends de trois jours, le nombre de ponts potentiels se réduit logiquement et il n'y aura que deux opportunités : le jeudi de l'Ascension prévue le 21 mai, et le 14 juillet qui tombant un mardi, vous permettra de faire un long pont avec un seul jour de congé.







Mais comment poser les 12 jours de congé ?







Avril



Posez 4 jours du 14 au 17 avril. Le lundi 13 étant férié (lundi de Pâques), cela vous fera 9 jours de repos consécutifs avec les week-end, du 11 au 19 avril.







Mai



Vois pouvez aussi poser 4 jours du 4 au 7 mai. Du 1er mai au 8 mai cela vous fera 10 jours de repos, du 1er au 10 mai.







Juin



Profitez du lundi de Pentecôte le 1er juin. Avec les week-end, cela équivaut 9 jours de repos du 30 mai au 7 juin.







Liste de Jours Fériés 2020







Mercredi 1er janvier 2020 : Nouvel An



Lundi 13 avril 2020 : Lundi de Pâques



Vendredi 1er mai 2020 : Fête du travail



Vendredi 8 mai 2020 : Armistice 1945



Jeudi 21 mai 2020 : Ascension



Lundi 1er juin 2020 : Lundi de Pentecôte



Mardi 14 juillet 2020 : Fête nationale



Samedi 15 août 2020 : Assomption



Dimanche 1er novembre 2020 : Toussaint



Mercredi 11 novembre 2020 : Armistice 1918



Vendredi 25 décembre 2020 : Noël