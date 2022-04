Emile Zuccarelli et Jean Baggioni : deux "politiques", deux hommes au cœur du drame de Furiani

Secours, forces de l’ordre, joueurs, politiques, anonymes … Après les premières minutes de chaos, chacun a un rôle bien précis à jouer dans la gestion de crise. « Je me souviens d’avoir accueilli Bernard Kouchner et Paul Quilès [ndlr : respectivement ministre de la Santé et ministre de l’Intérieur au moment du drame] à l’hôpital de Bastia, au milieu d’un ballet incessant d’infirmiers aux blouses multicolores, de médecins et de blessés. En arrivant dans le hall, le ministre de l’Intérieur voulait ‘’des têtes’’, il lui fallait des responsables. Nous, nous tenions encore les perfusions avec le maire de Marseille, Robert Vigouroux qui était médecin », se souvient Émile Zuccarelli. Cette fois, les réceptions républicaines ne se font pas dans les salons mais au cœur d’un hôpital en surchauffe et d’un stade de football éventré. « Peu importe, on doit faire face et assurer notre rôle » pour Émile Zuccarelli.



Une tâche qui s’est poursuivie bien après cette soirée du 5 mai 1992. Comment gère-t-on une telle crise quand on est au pouvoir ? « Difficile, confie Jean Baggioni, j’ai surtout essayé d’être au plus proche des familles de victimes, de les réconforter et de leur apporter mon soutien ». La figure paternelle que peut représenter le dirigeant politique est alors mise à mal par les zones d’ombres qui entourent le drame. « Les élus ont vite été désignés comme coupables et je me souviens de quelques rares réactions hostiles pendant les visites aux blessés mais peu importe, il fallait être là pour les victimes et leurs familles, que cela soit humainement ou financièrement », raconte Émile Zuccarelli.



Trente ans plus tard, les deux personnalités politiques, qu’ils aient été ministres, députés ou présidents de collectivité, en tirent une leçon à jamais gravée dans leur esprit : face à l’horreur, ils n’étaient « que des Hommes ».