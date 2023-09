Economie : Cinq start-up corses en résidence d'accélération à Ajaccio

Pour la huitième année consécutive, cinq start ups soigneusement sélectionnées vont pouvoir bénéficier d’une résidence d’accélération. Organisé par la Corsican Tech et la M3E, cet événement offre un cadre idyllique dans une maison au golfe de Lava. Pour autant, l’heure ne sera pas au farniente. En effet, les cinq entreprises vont être challengées et « bousculées » pendant quatre jours par des experts. Conférences et ateliers de travail seront au programme avec un rythme soutenu. Le but étant de booster les projets, de pérenniser et développer les start ups.

Depuis sa création, la résidence d’accélération a permis l’accompagnement de 35 entreprises. Chacune a ses propres problématiques et bénéficie d’un accompagnement personnalisé et chacune a ses propres attentes.



Pour Elodie Secchi, il y a de véritables enjeux de développement. En effet, son projet « Kiffemu » est né en 2016 et propose via un site internet de réserver des hébergements et des activités insolites. Si la cheffe d’entreprise est donc déjà en activité, elle souhaite aujourd’hui prendre une autre dimension : « La résidence va me permettre de revoir mon statut juridique, mais aussi mon business model pour développer davantage Kiffemu. Je souhaite aujourd’hui fidéliser ma clientèle et optimiser l’expérience client. Ces quatre jours vont donc être mis à profit pour avoir un œil extérieur sur mon projet, mais également de précieux conseils d’experts ».



De nouvelles start-up

La résidence réunit donc des profils très différents. Les entreprises déjà en activité comme celle d’Elodie se mêlent aux entreprises en devenir comme « Feedelit ». Cette jeune start up a développé un logiciel à destination des commerçants qui propose à la fois une solution de paiement en ligne et une gestion d’abonnement et de fidélisation. « Nous allons profiter de cette résidence pour structurer notre projet et l’optimiser quant à la phase de commercialisation qu’il nous faut prochainement débuter, explique Christophe Gardiol, co-fondateur. Nous souhaitons dans un premier temps nous adresser aux petits commerçants locaux, mais nous visons rapidement l’échelle nationale. Les experts nous permettront donc de structurer nos ambitions et de nous donner des pistes de travail ».



Trois autres entreprises suivront également le programme intensif proposé : Peam, qui propose une solution innovante afin d’accompagner la digitalisation des artisans, commerçants, TPE commerciales, sportive ou de loisir pour leur permettre de dématérialiser et piloter leurs activités, ainsi que d’accroître leur e-réputation. The nice stock, présente une plateforme qui permet aux marques d’ameublement de vendre leurs produits en seconde main. Enfin, Upikajob site destiné aux jeunes de 14 à 22 ans avec bilan des talents, rencontres professionnelles, ressources métiers, cette nouvelle technologie veut contribuer à établir des ponts entre jeunes et futurs recruteurs.



Cette huitième édition financée par mojo, Sages informatique, Nicolas Alfonsi, La Poste, la CAPA, et Maddyness promettent de belles avancées entrepreneuriales. Afin d’optimiser les résultats, les entreprises accélérées auront droit à un deuxième rendez-vous de deux jours dans les six prochains mois afin de faire le point sur les avancées des projets.