Échecs : les inscriptions l'open de Balagne sont ouvertes

Ce championnat organisé, par la Ligue de Corse des Échecs en collaboration avec le Balagna Chess Club, est doté de 3000 €, et réuni de nombreux joueurs territoriaux, parmi lesquels les meilleurs Corses , ainsi que de nombreux jeunes de la région. Cette belle manifestation bénéficie du soutien de la municipalité de Calvi et se déroule dans une belle ambiance sur le port de Calvi et permet de passer un agréable moment avec la possibilité de déjeuner sur place dans deux restaurants partenaires où se déroule le championnat.



Cette année, l’ Open de Balagne aura un relief particulier. Il sera marqué par la présence exceptionnelle d’un champion, Laurent Fressinet , Grand Maître international , double champion de France, vice-champion d'Europe 2012, entraîneur du champion du monde Magnus Carlsen depuis 2013 ! Il affrontera l'élite corse lors du championnat de Corse de partie rapide et donnera une simultanée face , en particulier, aux nombreux jeunes de Balagne initiés aux Échecs .