Echecs : Victoire de Laurent Fressinet à l’open de Balagne

"Les conditions de jeux sont acceptables !" C’est non sans une pointe d’humour que le grand maître français a décrut le cadre splendide de cet open international de Balagne qui a eu lieu le weekend dernier dans les restaurants calvaires « Chez Dume » et « Bistrot Ciucciarella ».

Un temps superbe venait offrir à la soixantaine de participants un tournoi à la fois agréable et convivial.



Déjà vendredi 14 octobre, au premier jour de compétition, Laurent Fressinet avait déjà montré son immense talent en offrant à une quinzaine de passionnés Balanins une simultanée dans les rues de la ville.

Peu de surprises donc sur le résultat, mais un beau moment partagé avec un champion de cette envergure : Laurent Fressinet remporte le tournoi invaincu démontrant une fois de plus son talent.



Du côté des joueurs insulaires, la lutte fut exceptionnelle jusqu’à la dernière ronde. Au final, le maître international Pierluigi Piscopo remporte le titre au départage devant Antoine Podvin, le jeune Apollo Deladerriere et le secrétaire général de la ligue Serge Guillemart qui complètent le classement

général.



À noter aussi, la symbolique première place dans la catégorie vétérans de l’ancien président du Balagna Chess club Jean Leibenguth. Soulignons aussi la présence parmi les primés des sympathiques Jean-Philippe Orsoni et Didier Geronimi démontrant aux jeunes générations qu’il faudra toujours compter sur leur combativité !



Enfin lors de la remise des prix, le président de la ligue Akkha Vilaisarn et le président du Balagna Chess Club Gerald Murcia ont remercié les restaurateurs pour la qualité de leur accueil et la mairie de Calvi pour son indéfectible soutien.



Enfin, le secrétaire général de la ligue a remercié l’ensemble des participants et leur a donné rendez- vous dès l’année prochaine pour une nouvelle édition.