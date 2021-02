Echecs : Une 12e édition du tournoi scolaire "Scacchi in Paese" en ligne

C’est une tradition depuis 12 ans : à la veille des vacances de février la Ligue Corse d'échecs organise un tournoi scolaire qui se déroule d'habitude dans l’une des écoles du Nebbiu. "L’année dernière, Le confinement soudain ne nous a pas permis de faire ce tournoi. Mais cette année c’est une toute autre histoire. " affirme Jean-Philippe Orsoni - "Il restait à convaincre les enseignants des classes concernées. Ces derniers ont très vite adhéré au projet, et nous avons décidé d’ouvrir ce tournoi au-delà du Nebbiu, en faisant participer une partie du rural de Haute Corse. "C’est donc les classes de Mme François de Munticellu, de Mme Fernandez -d'Isula Rossa, de M. Casale de Patrimoniu, de Mme Massé et M. Pinelli de San Fiurenzu, de Mme Auger, Mme Salvi, Mme Chabrier et Mme Robichon de Calvi, et celle de M. D’Ulivo de Santu Petru di Tenda, qui participeront à la fête.Deux groupes de cinq classes, qui ont récemment appris à jouer, vont donc livrer bataille sur des échiquiers virtuels. "La concentration et la réflexion nécessaires pour jouer pendant une heure, demanderont beaucoup d’énergie à tous ces élèves." souligne la ligue Corse qui tient à remercier, tous ces enseignants et le formateur de la Ligue Gerald Murcia, "pour cette belle initiative, et qui ont dû faire un gros travail de préparation afin que le plus grand nombre d’enfants soit inscrit sur Lichess.org , cette plateforme entièrement gratuite sur laquelle nous organisons de nombreux tournois. "Le président de la ligue, Akkha Vilaisarn , commentera l’évènement en direct sur le site de la Ligue. Il sera accompagné par le formateur Gerald Murcia qui coordonne toutes les classes. Avec des commentaires à but pédagogique qui permettront au plus grand nombre de progresser et d’éviter la plupart des erreurs dites de « débutant ». Par la suite, de belles coupes et diplômes récompenseront les performances des participants lors d’une remise des prix qui aura lieu physiquement dans les classes concernées par ce projet.Rendez-vous est donc pris ce vendredi 12 février à 9h30, pour le premier tournoi, et à 14h30 pour le second sur Lichess.org pour suivre en direct ces deux beaux tournois scolaires.