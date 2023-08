Eau : aucune mesure de restriction en Haute-Corse

En effet, "les précipitations sont restées très faibles en août, alors que la consommation augmentait avec l’afflux touristique. La Balagne et le Cap Corse sont en état de sécheresse agricole sévère, et les sols sont secs sur l’ensemble du département. Le taux de remplissage des réserves et barrages a poursuivi sa décrue. Localement, des situations de tension ont nécessité des actions de communication auprès des usagers" souligne la préfecture de Haute-Corse.

Mais le département avait des réserves.



La préfecture rappelle que "le reliquat des fortes pluies du printemps permet aux ouvrages de stockages de l’eau d’afficher un niveau satisfaisant".

De plus toujours selon la préfecture la "situation hydrologique des cours d’eau est elle aussi dans l’ensemble favorable."

Dernier argument qui incite à l'optimisme : "un retour des précipitations est prévu à partir du 28 août."

Ainsi, aucune mesure de restriction n’est mise en place dans le département de la Haute-Corse.





Mais "le suivi renforcé mis en place lors du dernier comité est maintenu afin d’assurer une réaction rapide si les indicateurs devaient se dégrader. Le préfet de Haute-Corse encourage tous les utilisateurs à poursuivre leurs efforts de sobriété dans les usages de l’eau" conclut la préfecture.