EN IMAGES - Les œuvres murales d'Adrien Martinetti à travers la Corse

La rédaction le Samedi 28 Décembre 2019 à 15:46

Artiste contemporain corse, Adrien Martinetti a réalisé à ce jour plus de cinquante grandes fresques murales à travers la Corse.

Visibles dans toute la ville d’Ajaccio, et érigées sur les places publiques de nombreuses villes et communes Insulaires, ses œuvres font aujourd’hui partie du patrimoine de notre Île.

