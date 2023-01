EDF Corse remet un chèque de 6 789 € à l'AFM Téléthon

La rédaction le Mardi 31 Janvier 2023 à 13:43

Vendredi 27 janvier 2023, le Centre EDF de Corse a organisé la remise symbolique d’un chèque de dons à l’AFM-Téléthon, à l’agence clientèle de Bastia. Cette réception conviviale a réuni la direction et agents du Centre EDF ainsi que les représentants des coordinations AFM-Téléthon de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Elle fait suite à l’opération de mobilisation et de solidarité collective du 2 décembre dernier au profit de l’édition 2022 du Téléthon.