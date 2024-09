EDF Corse récompense ses alternants lors d’une cérémonie à Corte

Des partenaires éducatifs et institutionnels mobilisés

L’événement a également réuni des personnalités du monde de l’éducation et de la formation professionnelle en Corse. Parmi elles, Maria Moreschi, présidente d’Entreprendre Pour Apprendre Corsica, Pierre-Antoine Nesi, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue pour l’Académie de Corse, Gilles Poli, proviseur du lycée professionnel Jules Antonini, et Vincent Ferreri, directeur délégué aux formations professionnelles et techniques du lycée Paul Vincensini. Christophe Storaï, directeur du CFA Universitaire de Corse, était également présent.



Ces intervenants ont salué l’engagement d’EDF Corse dans la formation des jeunes, insistant sur la nécessité de renforcer les liens entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation. Pierre-Antoine Nesi a notamment rappelé que ces initiatives sont essentielles pour offrir des perspectives concrètes d'emploi aux jeunes insulaires : « Ce type de programme permet de former des jeunes à des métiers d’avenir, tout en répondant aux besoins économiques du territoire. »



Des parcours tournés vers l’avenir

Pour Gilles Poli, proviseur du lycée professionnel Jules Antonini, la synergie entre les établissements scolaires et les entreprises locales est la clé de la réussite des alternants : « La collaboration entre le secteur éducatif et le monde de l’entreprise est primordiale pour garantir l’adéquation entre les formations proposées et les besoins du marché du travail. » Un avis partagé par Vincent Ferreri, qui a souligné l'importance de ces parcours pour permettre aux jeunes d'accéder à des emplois stables et valorisants.



Christophe Storaï, directeur du CFA Universitaire de Corse, a pour sa part mis en lumière l’apport de ces formations dans un contexte de transition énergétique : « Ce programme répond à la nécessité de former une nouvelle génération de professionnels capables de relever les défis de la transition énergétique en Corse. »