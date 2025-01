« Duo » : quand l’art unit deux âmes, à l’Espace Diamant d'Ajaccio

Mariage de styles, de passions et de vies : Françoise Perbet-Savelli et Jean-Pierre Savelli nous plongent dans un voyage artistique unique avec leur exposition Duo. Inaugurée le 22 janvier à l’Espace Diamant d’Ajaccio, cette exposition met en lumière deux univers distincts, mais intimement liés, et invite le spectateur à explorer une complicité nourrie par l’art et l’amour.



Les œuvres des deux artistes semblent, à première vue, opposées. D’un côté, les dessins de Françoise Perbet-Savelli déploient des paysages imaginaires où des créatures fantastiques traversent les frontières et redéfinissent les cartes du monde. Avec des traits délicats et une palette sobre mais évocatrice, elle transporte le visiteur dans un océan de songes, où fiction et réalité se confondent. « Je laisse libre cours à mon imagination », confie-t-elle, laissant au spectateur la liberté d’interpréter et de rêver.



De l’autre côté, Jean-Pierre Savelli explose en couleurs et en énergie. Ses tableaux, aux accents de street art, témoignent d’une passion dévorante pour la musique, le voyage et la vie. L’artiste joue des contrastes entre une intensité vibrante et des visages marqués par les épreuves. « Je peins ce qui me touche profondément », explique-t-il avec un enthousiasme communicatif.



Malgré leurs différences stylistiques, les œuvres des deux artistes dialoguent. Comme un « chjami e rispondi », cette tradition corse de chant en réponse, leurs créations se complètent et s’interpellent. « Leurs œuvres se répondent à travers les tribus de créatures qu'elles représentent, se complètent par la palette chromatique utilisée, et reflètent l'influence mutuelle qu'ils exercent l'un sur l'autre », souligne le texte de présentation, écrit par leur fille.