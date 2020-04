Drive produttori de Bastia : c'est parti

Et ce nouveau service commence à bien s’organiser. Il permet aux producteurs et clients de se rencontrer en toute sécurité pour récupérer leurs commandes passées au préalable par internet* ou par téléphone. Cela évite ainsi les afflux non contrôlés d’usagers comme cela pourrait être le cas sur le marché alimentaire. 37 producteurs et artisans sont inscrits à ce jour (voir ci-joint dans le document) et les créneaux de drive s’étendent du lundi matin au dimanche midi. Les emplacements dédiés aux producteurs, qui parfois se sont regroupés pour les commandes, sont espacés, numérotés et ainsi facilement identifiables pour les consommateurs. Ce samedi le préfet de la Haute-Corse, François Ravier et le maire Pierre Savelli ont pu se rendre compte du bon déroulement de l’opération.CNI a fait également son marché !*Toutes les informations concernant les producteurs, leurs contacts pour passer commande et leurs jours de disponibilité pour effectuer des livraisons via le Drive Produttori sont accessibles via le lien suivant : bit.ly/drivedesproducteurs . Pour les producteurs qui souhaitent rejoindre la démarche, ils peuvent continuer à le faire en remplissant le formulaire suivant : https://bit.ly/drive-produttori-fiche