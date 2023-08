Drame à Bastia : une voiture tombe dans le port. Un mort

Pour des raisons qu'il restera à déterminer, une voiture avec à son bord 4 passagers, qui venait de débarquer du "Mega-Andrea", le navire de la Corsica Ferries, est tombée à l'eau dans le port de Bastia ce lundi peu après 1 heure.

La présence d'esprit des employés de la chambre de commerce de Corse et des employés de la société de gardiennage, qui n'ont pas hésité à se jeter à l'eau, a permis d'extraire rapidement 3 d'entre eux, des touristes d'une soixantaine d'années.

Malheureusement, malgré toute leur implication, ils n'ont pas réussi à extraire le quatrième passager qui est resté coincé dans l'habitacle du véhicule.



Ce n'est qu'après 20 minutes d'efforts qu'une quinzaine de pompiers plongeurs de Bastia et une équipe du Grima (groupe de recherche et d'intervention en milieu aquatique) ont réussi a repérer la voiture et a extraire la victime, âgée de 70 ans.

