Double intervention pour le SNSM de Propriano

Samedi à 17h30, sur alerte du CROSS CORSE, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano sont, en effet, intervenus dans la Baie de Campomoro afin de porter secours à une personne blessée à bord d’une vedette au mouillage .

Rapidement prise en compte par les sauveteurs du SRA SNS 714 et par ceux du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 654 - et en raison de la blessure de la victime, une équipe SMUR ainsi qu’une ambulance étaient demandés en accueil à quai où elle a été évacuée sur le Centre Hospitalier de Sartene ..



En fin d’après midi, toujours sur alerte du CROSS CORSE, la SNSM de Propriano a mené une opération de sauvetage conjointe avec la station SNSM d'Ajaccio afin de porter assistance à 4 personnes en difficulté à bord d’une vedette de 10 mètres en avarie à la suite d'une voie d’eau dans le secteur du Capu di Muro.

Rapidement pris en compte et sécurisé par le SRA SNS 714 le convoi s'est dirigé vers Ajaccio où la SNS 732 à pris le relais pour ramener la vedette en difficulté à bon port.