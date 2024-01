Double action humanitaire de l’Associu Sporting Bastia 92 au Maroc

Après l'opération « Des chaussures pour le Maroc » en mars dernier avec pour partenaires la Ligue Corse de Football, la Communauté d'Agglomération de Bastia et le Consulat du Maroc, nos footballeurs au grand cœur avaient lancé une souscription pour prendre part à l’élan de solidarité né au lendemain du séisme qui avait ébranlé une partie du Maroc en septembre dernier. « Cette collecte a permis de réunir presque 2000 € » explique Ismaël Triki, le président de l’Associu.



Une caravane sanitaire s’est donc rendue dans divers villages de montagne durement touchés par ce tremblement de terre. « En parallèle à celle-ci, nous avions décidé de réaliser une autre opération en faveur d’un centre d’accueil et d’insertion pour enfants orphelins, abandonnés ou placés par la justice à Agadir » souligne l’ASB92.

Cet établissement, fondée en 2009 par une femme extraordinaire, Saloua Benkiran, dans le prolongement de son action en faveur des jeunes défavorisés, compte à ce jour 54 pensionnaires. Elle comprend deux structures un centre de formation professionnelle et un centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales ou familiales.





Une délégation de cinq membres de l’ASB 92, Ismaël Triki, Hamid Bourabaa, Didier Grilles, Didier Grassi et Jean-Paul Cappuri, a remis des survêtements, des couvertures et des kits d’hygiène aux plus jeunes pensionnaires du centre.

« Cette journée, chargée d’émotions, passée au centre Tilila restera à jamais gravée dans notre esprit et notre cœur ».