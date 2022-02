Dorothée Vellutini-Colonna n'est plus : elle gérait la commune de Murzu depuis 25 ans

Le préfet a appris avec tristesse le décès de Madame Dorothée Vellutini-Colonna, maire de Murzo.



Maire de Murzo depuis près de 25 ans, ancienne conseillère à l’assemblée de Corse, Mme Vellutini-Colonna a fait preuve d’un engagement sans faille au service de sa commune et de ses administrés et, plus largement, de l’ensemble des Corses par son implication particulière dans le domaine de la santé et de la précarité (membre de la commission précarité, vice-présidente du groupe d’étude des maladies méditerranéennes en Corse…).



Son action en faveur de la mise en valeur des atouts de la ruralité restera également marquée par la création de la foire du miel de Murzo, dont elle est à l’origine dès 1997.



Une nomination au titre de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur était venue en 2019 récompenser cet engagement constant.



Le préfet présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.