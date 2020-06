Don du sang en Corse : l’EFS lance un appel à la mobilisation générale

Chacun est donc invité à se rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang, un geste particulièrement utile à l’aube de la période estivale durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation due aux départs en vacances. De nombreuses collectes sont organisées en Corse, voici les dates dans les deux villes principales.

Pendant un mois, donneurs anonymes, personnalités et porte-paroles se relayeront sur les réseaux sociaux et dans les médias, dans les centres de collecte et sur le terrain, pour inviter leurs proches à « prendre le relais » en donnant leur sang et en se mobilisant à leur tour.