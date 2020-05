Dominique Veilex pourrait devenir le nouvel entraîneur du FC Balagne

Après la saison catastrophique du FC Balagne dans le championnat national de N3, plusieurs décisions ont été prises au sein du club issu d'une fusion en 2018 qui n'en était pas une entre le FB ILe-Balagne -Ile-Rousse et le FC Squadra Balanina Calvi , elle même issue d'un autre rapprochement entre le FC Calvi et la Squadra Balanina.





La première information a été la démission de deux dirigeants calvais au sein du FC Balagne: Julien Bianconi et Pierre-Marie Brun ainsi que celle de l'entraîneur José Bianconi. Des démissionnaires qui ont annoncé dans la foulée leur intention de créer à Calvi un club entièrement dédié aux jeunes.





La seconde a été celle de l'annonce en exclusivité sur CNI de la décision du président délégué du FC Balagne de tirer sa révérence après plus d'une trentaine d'années au service du football amateur calvais et un palmarès que peu nombreux sont ceux à pouvoir s'enorgueillir.





Dans le même temps, on apprenait qu'en coulisse les réunions se multipliant et que plusieurs calvais ont manifesté leur souhait de rejoindre l'équipe dirigeante du FC Balagne, dont parmi eux, ,une vieille connaissance du Football amateur, René Navarro, chef d'entreprise à Calvi, pressenti pour prendre la présidence du club.

L'objectif de cette nouvelle équipe dirigeante était de restructurer le club et de nommer un entraîneur capable d'apporter quelque chose au club.





Un nom s'est détaché, celui de Dominique Veilex, qui est loin d'être un inconnu pour la Corse puisqu'il a en effet entraîné le Gazelec d'Ajaccio de 2010 à 2012, avant de passer par le Sporting Toulon-Var et tenter l'aventure des îles en entraînant le club de la Réunion l'Excelsior Saint Joseph.

Malgré le mutisme observé par les dirigeants balanins, cette piste Veilex pour le FCB semble se confirmer au fil des jours.

On devrait en savoir plus dans les prochains jours, voir les prochaines heures.





Autre point important, celui d'un éventuelle rapprochement entre le FC Balagne et la JS Monticello.

Les dirigeants balanins ont effectivement émis le souhait de voir la JS Monticello. descendre à l'Ile-Rousse; Comme chacun le sait, selon les directives de la FFF il n'était pas possible techniquement de réaliser cette fusion mais les discussions pour que Monticello intègre le FCB en se séparant de son agrément

(comme Calvi lors du rapprochement avec le FCB)

Des propositions concrètes ont été faites et une réponse était attendue pour le tout début de semaine prochaine.





Samedi, joueurs et dirigeants de Monticello se sont réunis et au terme de nombreuses discussions ont décidé de renoncer à ce rapprochement, de renforcer leur équipe dirigeante et de créer au minimum deux équipes de jeunes.

Une décision qui a été accueillie avec satisfaction par tous ceux qui souhaitaient que la JS Monticello continue à être la vitrine du village et à entretenir ce lien social si cher à tous.