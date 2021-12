Disparition inquiétante d'un octogénaire à Levie

"Il porte un jeans, d'un pull "Lacoste" bleu marine, une veste bleue marine et de baskets blanches "Puma".De corpulence maigre, l'octogénaire a les yeux marrons et les cheveux en "bataille" plus longs que sur la photo.

Désorienté, il a auparavant manifesté l'intention de rejoindre son domicile au lieu-dit Mola à Sartène." lit-on sur la page Facebook de la Gendarmerie de Corse qui demande à toute personne disposant d'informations pouvant orienter les recherches est priée de composer rapidement le "17".

Ce lundi 27 décembre les gendarmes de la brigade de Sainte Lucie de Tallano ont été sollicités dans le cadre de la disparition inquiétante d'une personne âgée. Il s'agit d'Angelin Matteaccioli, 87 ans. Ce dernier a quitté l'EHPAD de Lévie à pieds vers 14h15.