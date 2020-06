Deux blessés dans une fusillade à Ajaccio

le Dimanche 7 Juin 2020 à 23:10

Une fusillade a eu lieu dimanche soir à Ajaccio. Les premières informations faisaient état de 2 blessés dont dans un état grave et de 5 personnes choquées. Les faits ont lieu à Mezzavia devant une brasserie à proximité de Suartello. Les secours se sont rendus aussitôt sur place où services de police et autorités judiciaires ont procédé aux premières constatations . Plus d’infos à venir

