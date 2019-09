Deux ajacciens créent une application permettant la dématérialisation des demandes de transport

Lauréats d’un concours organisé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en 2016, le projet de dématérialisation des demandes de transport porté par Natacha Pellegrini et Olivier Berthelot, deux agents de la CPAM de Corse-du-Sud, a convaincu les responsables de la Sécurité Sociale de l’enjeu d’une telle innovation susceptible de s’appliquer à l’ensemble du territoire français et pas seulement à l’ile.

Expérimenté depuis environ un an et demi, « le dispositif, qui simplifie considérablement le circuit de prise en charge, est désormais opérationnel pour l’ensemble des médecins généralistes et spécialistes de Corse du Sud qui peuvent transmettre la Demande d’Accord Préalable de transport depuis leur cabinet, en quelques clics » se réjouit le tandem ajaccien, conscient des démarches administratives que doivent effectuer de nombreux insulaires dans l’obligation de partir sur le Continent pour raison médicale.





Dans un souci de simplification, de rapidité et d’efficacité maximale, les deux ajacciens ont donc réfléchi à l’élaboration d’un dispositif permettant de faciliter les procédures pour les assurés mais aussi pour les médecins prescripteurs.

Leur application, désormais opérationnelle, offre de nombreux avantages. « Concrètement, c’est un gain de temps pour le professionnel de santé comme pour l’assuré. Surtout, cela facilite les démarches administratives pour le malade et sa famille qui n’ont plus à se rendre à la CPAM » souligne Natacha Pellegrini. La création de cet outil répond ainsi à plusieurs objectifs parmi lesquels « une meilleure traçabilité des documents et donc une meilleure qualité de service » ajoute Olivier Berthelot. Pour ce dernier, « c’est maintenant aux médecins de jouer le jeu en utilisant systématiquement cet outil mis à leur disposition via le portail ameli Pro. »





Justement, parmi les professionnels de santé, Nathalie Montaz-Rosset a été l’une des premières à faire le choix du « zéro Papier. » Pour ce docteur, installé quartier des Cannes à Ajaccio, les avantages sont nombreux : « Dans mon cabinet, je privilégie l’envoi de documents en ligne. Par exemple, pour les avis d’arrêts de travail, ou les certificats médicaux d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Avec cette Demande d’Accord Préalable de transport désormais dématérialisée le patient n’a plus à se déplacer jusqu’à la CPAM. La demande arrive directement au Service Médical puis aux services administratifs avec un risque beaucoup moins important de perte des documents et une réponse plus rapide. Là encore, tout le monde y gagne. »

Et même si dans les faits « ce dispositif n’est pas encore systématiquement utilisé par tous les médecins de Corse-du-Sud » regrettent Natacha et Olivier, il connait à ce jour des retombées très positives depuis sa mise en service.





Grâce à cet outil, l’équipe de développement, appuyée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, a su répondre à une problématique forte qui facilite déjà la vie à de nombreux assurés sociaux résidents en Corse-du-Sud.

Une généralisation, au niveau régional cette fois, est bien sur espérée et souhaitée par les usagers comme par les professionnels de santé afin que l’ensemble des insulaires, notamment ceux de Haute Corse, puissent aussi bénéficier de cette innovation dans un proche avenir.