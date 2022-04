Deux accidents à quelques minutes d'intervalle sur la commune de Furiani

Ce jeudi 21 avril, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour la première fois vers 16h15 pour intervenir sur les lieux d’un accident de la circulation sue la commune de Furiani . Une collision entre deux voitures s’y était produite sur la RT10, au niveau du Casino' Drive. Une jeune femme de 22 ans a été légèrement blessée dans l’accident et a été transportée au centre hospitalier de Bastia par les pompistes de Cervioni .





Moins de 10 minutes plus tard, les secours ont été de nouveau appelés pour une collision impliquant 4 véhicules. L' accident qui a eu lieu à 16h24, toujours sur la quatre voies RT10, devant Corse Carrelage a fait 2 blessés légers : un homme de 63 ans et une femme de 50 ans qui ont été transportés à l'hôpital de Falconaja.