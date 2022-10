Des mycologues de renom réunis en congrès à Tagliu-Isulacciu

Joseph Puccini, président de la société mycologique des Pieve de Haute-Corse et de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes (la FAMM), œuvre pour la transmission de la recherche sur les champignons en général et de Corse en particulier.

Ce passionné, fin mycologue et quelque 80 congressistes, participent depuis à étoffer l'inventaire national et insulaire d'espèces non encore répertoriées. Cueillettes matinales, analyses, recensements et conférences sont autant d'activités que les amateurs de champignons pourront côtoyer lors de ce congrès.





Les néophytes apprennent à reconnaître les espèces comestibles et sont particulièrement initiés au danger lié à la toxicité de certains champignons.

"Chaque année la FAMM organise des journées afin de mettre en commun des connaissances mycologiques pour leur vulgarisation, et après une interruption liée à la crise sanitaire, c'est la Corse que nous avons choisie pour ces journées. De grands spécialistes continentaux et Corses, des auteurs de très haut niveau sont présents. Ce congrès est le moyen de concentrer les recherches sur un territoire en l'occurrence la Corse, afin d'augmenter les connaissances des champignons et de participer ainsi à augmenter le fichier national" explique sur place Joseph Puccini.



Accompagnés dans leur démarche par la Collectivité de Corse, le Conservatoire Botanique de Corse, les sociétés mycologiques de Porti-Vecchju, Aiacciu Corti et Balagna, les congressistes étudient les espèces zone par zone, du littoral jusqu'aux espaces montagneux. "Le but premier n'est pas de les consommer, mais de comprendre comment les champignons fonctionnent dans la nature" précise encore Joseph Puccini.



Des mycologues de renom

La programmation du congrès de mycologie est étoffée, elle consiste dans un premier temps à investiguer des microrégions, celles de la Castagniccia, la Tavagna, le Morianincu et le Cerviunincu. Des groupes de cueilleurs sont constitués qui ramassent des champignons destinés à l'étude.

C'est un véritable laboratoire scientifique qui a été installé à Tagliu- Isulacciu, dans la résidence des Iles, une vingtaine de microscopes a envahi une salle dédiée à l'étude mycologique.

Des chercheurs s'affairent aux coupes, on examine les lames, la chair, les spores qui serviront à identifier et à répertorier les espèces cueillies.

Nicolas Suberbielle, le référent champignon du Conservatoire Botanique de Corse est présent, les yeux rivés à son microscope, il analyse et croise ses découvertes avec des mycologues de haute volée qui constituent cette assemblée studieuse.

L'odeur de l'humus humide est ambiante dans la salle, des flacons de testeurs chimiques essaiment sur toutes les tables. Une incontournable bibliographie est à disposition des chercheurs et des visiteurs.

Les auteurs de cette impressionnante documentation sont présents et s'activent à la recherche, on peut noter parmi eux Didier Borgarino auteur de plusieurs livres et spécialiste de la mycotoxicité, pour lequel un seul mot d'ordre est à retenir "dans le doute, abstiens-toi !"

La prévention est aussi une motivation importante pour les congressistes, car certains champignons présents sur le territoire national et insulaire sont non seulement toxiques, mais mortels, c'est en déambulant à travers l'exposition que nous offre ce congrès, que l'on peut les voir et les identifier.





Posée dans une coupelle l'amanite phalloïde, d'apparence agréable avec son chapeau verdâtre est une de ces espèces mortelles, elle est une pièce maîtresse de l'exposition, car le congrès de mycologie c'est transmettre un patrimoine et un savoir aux jeunes générations, c'est protéger des espèces, mais également jouer un rôle de prévention des dangers liés à la consommation des champignons. Le congrès de mycologie, une aide précieuse aux mycophages à devenir un tant soit peu mycologues.