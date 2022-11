Dérives mafieuses : à quoi va ressembler la session de l'Assemblée de Corse ?

Ceux-ci resteront proportionnels à la taille de chaque groupe, mais passeront d'environ dix à vingt minutes maximum pour Avanzemu et Core in Fronte, à trente pour U Soffi Novu et à quarante pour Fa Populu Inseme. Josepha Giacometti, la conseillère exécutive non inscrite, y participera et aura un temps de parole qui passera d'environ trois à six minutes. Elle sera également présente l'après-midi, à partir de 14 heures, pour la Commission permanente de l'Assemblée de Corse qui se réunira avec tous les groupes représentés de manière proportionnelle, ainsi que les personnalités, collectifs et associations auditionnés.



L'État, qui a toujours décliné les invitations, a de nouveau été interrogé sur sa participation, en vain. "Dans un courrier datant du 28 octobre dernier, le préfet de Corse a dit son intérêt pour la problématique tout en ne souhaitant pas participer aux travaux, en raison notamment du "risque d'obérer les résultats des investigations en cours ou de révéler des stratégies d'enquêtes", cite Gilles Simeoni. Six jours plus tard, un courrier cosigné de la première présidente de la cour d'appel de Bastia et du Procureur général, nous a fait savoir qu'ils n'ont pas pu se libérer mais restent "ouverts à un dialogue constructif"."



Durant l'après-midi, cinq thématiques seront abordées : éthique et politiques publiques, secteurs économiques particulièrement exposés, drogues, outils et procédures spécifiques, enjeux culturels et sociétaux. Aux alentours de 16 heures, les élus retourneront dans l'hémicycle, avec un objectif : avoir produit une résolution commune et la faire voter. "Ce n'est pas un point final mais la suite du travail entamé et la préparation de celui des mois à venir", lance Marie-Antoinette Maupertuis.



A l'issue de la séance, un cycle de travail de quatre mois s'ouvrira.